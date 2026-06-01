Canottieri Sabazia, trasferta positiva sul lago di Monate per il campionato regionale 1.000 metri

Savona. “Una buona gara per la Canottieri Sabazia”, così commenta con modestia Riccardo Rossi presente ieri sul campo di gara di Monate, in Lombardia, dove si è svolto il campionato regionale ligure 1.000 metri, nella doppia veste di tecnico e atleta.

“Sono molto soddisfatto dei risultati della Canoagiovani”, continua il giovane tecnico. La squadra torna a casa con due medaglie: un oro del K2 520 Allievi B maschile di Rocco Recce e Raffaello Brichese e un bronzo di Gabriele Cerruti.

La squadra di età maggiore, invece, torna a Savona con molti titoli liguri in tasca: nella barca singola Gino Ricci nel K1 Junior, Giovanni Folco nel K1 Senior, Rivinu Alahakoon nel C1 Ragazzi e Junior in cui vince pure la medaglia d’argento; nella barca multipla Ricci e Alahakoon nel K2 Ragazzi, Folco e Riccardo Rossi nel K2 Senior.

Un buon risultato anche per Toni Esperio, bronzo nel k1 Dir A 200m.

Adesso la squadra di velocità si prenderà una pausa fino a metà giugno, quando sarà impegnata a Genova Pra’ per il campionato Ligure 200 metri.

Alcune immagini della giornata