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Canoa

Canottieri Sabazia, trasferta positiva sul lago di Monate per il campionato regionale 1.000 metri

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La Canottieri Sabazia a Monate

Savona. “Una buona gara per la Canottieri Sabazia”, così commenta con modestia Riccardo Rossi presente ieri sul campo di gara di Monate, in Lombardia, dove si è svolto il campionato regionale ligure 1.000 metri, nella doppia veste di tecnico e atleta.

“Sono molto soddisfatto dei risultati della Canoagiovani”, continua il giovane tecnico. La squadra torna a casa con due medaglie: un oro del K2 520 Allievi B maschile di Rocco Recce e Raffaello Brichese e un bronzo di Gabriele Cerruti.

La squadra di età maggiore, invece, torna a Savona con molti titoli liguri in tasca: nella barca singola Gino Ricci nel K1 Junior, Giovanni Folco nel K1 Senior, Rivinu Alahakoon nel C1 Ragazzi e Junior in cui vince pure la medaglia d’argento; nella barca multipla Ricci e Alahakoon nel K2 Ragazzi, Folco e Riccardo Rossi nel K2 Senior.
Un buon risultato anche per Toni Esperio, bronzo nel k1 Dir A 200m.

Adesso la squadra di velocità si prenderà una pausa fino a metà giugno, quando sarà impegnata a Genova Pra’ per il campionato Ligure 200 metri.

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