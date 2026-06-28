Canottieri Sabazia: tanti successi e piazzamenti per i giovani biancorossi a Torre del Lago

Viareggio. Oggi, domenica 28 giugno, la squadra di canoa olimpica della Canottieri Sabazia è stata impegnata nella gara interregionale 1000 metri di Torre del Lago Puccini, in Toscana.

La squadra composta da atleti di Canoagiovani e atleti della categoria Ragazzi ha conquistato numerosi piazzamenti sul podio. Vediamoli nel dettaglio.

1° posto Rivinu Alahakoon, C1 1.000 m. Junior maschile

1° posto Rivinu Alahakoon, C1 1.000 m. Ragazzi maschile

1° posto Raffaello Brichese, Francesco Marchelli e Livio Vaccari, K1+K2 2×200 m. Allievi B

2° posto Raffaello Brichese e Francesco Marchelli, K2 520 °2000m Allievi B maschile

2° posto Toni Esperio, K1 200 m. Dir. A maschile

3° posto Gabriele Cerruti, K1 4,20 200 m. Allievi B maschile

3° posto Gabriele Cerruti e Raffaello Brichese, K2 5,20 200 m. Allievi B maschile

Adesso la squadra savonese di Canoagiovani si preparerà ad affrontare la seconda prova nazionale a San Giorgio di Nogaro il 18 e 19 luglio.