Campora (Vince Liguria): “La nostra regione capofila sull’applicazione dell’intelligenza artificiale per le liste d’attesa”

Liguria. “Abbiamo appreso che La Regione Liguria è capofila della linea progettuale dedicata all’intelligenza artificiale applicata alla gestione delle liste d’attesa e ai settori della salute e del turismo”. Così ha dichiarato Matteo Campora capogruppo di Vince Liguria commentando la risposta dell’assessore Lombardi alla sua interrogazione sullo stato di avanzamento sullo sviluppo dei programmi di intelligenza artificiale promossi dalla Regione, presentata oggi in consiglio regionale.

Campora ha chiesto alla giunta come intenda utilizzare l’AI in diversi ambiti di competenza dell’ente, come sanità, rispetto alla riduzione delle liste d’attesa, infrastrutture o protezione civile.

L’assessore alla transizione digitale e informatica Luca Lombardi ha risposto che in molti contesti in cui le amministrazioni devono incrociare e analizzare dati e fare passaggi istruttori complessi, le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale possono essere un valido aiuto. Nel caso della Regione Liguria, l’impiego dell’AI riguarda diversi ambiti. Una prima linea di lavoro riguarda la semplificazione dei processi amministrativi come analisi, controlli dei requisiti formali, ad esempio, per ridurre i tempi di gestione delle pratiche. Un secondo ambito riguarda l’analisi di dati in sanità, lavoro, ambiente e turismo. L’AI può contribuire a rendere più semplice utilizzare servizi o orientare nei servizi online.

Lombardi ha ricordato che la Regione lavora con Liguria realizzando un’infrastruttura del valore di 5 milioni di euro e sta costruendo modelli basati sui bisogni, non calati dall’alto: per questo motivo i dipendenti regionali vengono coinvolti nelle fasi di test. Lombardi ha aggiunto che la Regione è capofila del progetto REG4IA, in particolare per quanto concerne le liste d’attesa e il turismo.

“L’iniziativa di sperimentazione di tecnologia avanzata Reg4IA, promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sta lavorando allo sviluppo di strumenti che possano supportare la gestione delle liste d’attesa nel sistema sanitario e l’analisi dei flussi turistici, con l’obiettivo di rendere i servizi pubblici digitali sempre più efficienti, accessibili e vicini alle esigenze di cittadini e imprese. Accanto a questa e ad altre progettualità coesiste un lavoro di evoluzione del sistema informativo regionale – continua il consigliere – che viene portato avanti insieme alla nostra società in house Liguria Digitale e riguarda sia la costruzione delle infrastrutture necessarie sia l’introduzione di applicazioni di intelligenza artificiale in ambiti chiave dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici. L’intelligenza artificiale può rappresentare un alleato strategico per migliorare la gestione della sanità e non solo, ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili e garantire risposte più rapide ed efficaci ai cittadini”.

“Accolgo con soddisfazione le informazioni fornite dall’assessore e considero particolarmente significativo il ruolo di primo piano che la Liguria sta svolgendo all’interno di un progetto nazionale così innovativo. Si tratta di un’opportunità per modernizzare la pubblica amministrazione e migliorare la qualità dei servizi offerti ai liguri. Da parte mia – conclude Campora – continuerò a seguire con attenzione l’evoluzione delle attività e a monitorare l’attuazione del programma affinché gli investimenti effettuati si traducano in risultati tangibili e misurabili, capaci di generare benefici concreti per il sistema sanitario, il comparto turistico e, più in generale, per la qualità della vita dei cittadini della nostra regione”.