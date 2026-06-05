Campionato nazionale Uisp di atletica leggera su pista: Celle Ligure e Boissano pronte per la festa

Celle Ligure. Tutto pronto per la 70ª edizione dei Campionati Nazionali UISP di atletica leggera su pista. Da domani, sabato 6 giugno, e fino a domenica 7, Celle Ligure e Boissano, nella Riviera di Ponente ligure, diventeranno il cuore pulsante dell’atletica popolare italiana: oltre 700 atleti in rappresentanza di 38 società provenienti da tutta Italia si daranno battaglia sulla pista, nei salti e nei lanci, in un weekend che è molto più di una gara.

I numeri della festa. Tra le regioni rappresentate, a fare da padrona di casa è la Liguria, seguita da Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. Una mappa dell’atletica popolare che attraversa lo Stivale da nord a sud, portando sulle piste liguri generazioni di atleti: dai bambini nati nel 2020 ai master nati negli anni Quaranta. Perché in UISP c’è sempre tempo per mettersi in gioco.

Organizzazione e territorio. Per Celle Ligure si tratta di un ritorno importante: dopo l’edizione del 2018, la località savonese torna a ospitare la rassegna nazionale, confermando il forte legame tra questo territorio e l’atletica firmata UISP. A costruire l’edizione del 70° sono il Settore di Attività Atletica Leggera UISP nazionale, il Comitato regionale UISP Liguria e il Comitato territoriale UISP Savona, uniti dalla volontà di valorizzare non solo l’aspetto tecnico della competizione, ma anche il contesto che la ospita.

Tra mare, outdoor, borghi e accoglienza, il weekend dei Campionati Nazionali si trasforma in un’esperienza a tutto tondo per atleti, famiglie e accompagnatori, in uno dei tratti più suggestivi della costa ligure.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Celle Ligure, dal Comune di Varazze e dal Comune di Boissano.

Il programma. Le due giornate di gara si articolano tra i due impianti che ospitano l’edizione. Al Campo Sportivo Comunale “Giuseppe Olmo-Pino Ferro” di Celle Ligure – pista da 400 metri a sei corsie a pochi passi dal mare – si correranno le gare in pista, i salti e i lanci brevi. Il Campo d’atletica del Centro Sportivo Polifunzionale di Boissano ospiterà invece i lanci lunghi, disco e giavellotto.

Nel settore h-Sport gareggeranno atleti con disabilità di tutte le età in velocità, salto in lungo, peso e vortex. Il settore Promozionale porta in pista i più piccoli – dai Primi Passi ai Ragazzi, nati dal 2013 al 2020 – con biathlon e prime prove di corsa. Il settore Giovanile (nati dal 2009 al 2012) vedrà Cadetti, Cadette, Allievi e Allieve nelle specialità classiche: dalle corse agli 80 ai 1.500 metri, passando per salti e lanci. Il settore

Assoluto-Master chiude il cerchio con un programma che va dai 100 ai 5.000 metri per gli uomini e fino ai 3.000 per le donne, staffette, salti, lanci e il Retro Running.

Titoli, maglie e trofei. In palio ci sono riconoscimenti su più livelli. I campioni nei settori Giovanile e Assoluto si aggiudicheranno la maglia tricolore; nel Promozionale saranno premiati i primi sei per ogni categoria, nel settore Amatori il podio si ferma ai primi tre.

Premiazioni anche per le staffette, con riconoscimenti alle prime tre formazioni classificate.

Sul fronte societario, tre i trofei contesi: la Coppa Campionato per i migliori team nella classifica combinata dei settori Ragazzi-Giovanile-Assoluto; il Trofeo Amatori per le società più forti nel master femminile e maschile; il 13° Trofeo “Paolo Campailla”, assegnato alla società con la maggior presenza di atleti nei settori Promozionale e Giovanile, un premio a chi investe nei giovani e nella partecipazione di base.

Oltre settant’anni di “sport per tutti”. Dal 1948 UISP costruisce un modello sportivo che mette al centro la persona prima del cronometro, la partecipazione prima del podio, senza per questo far passare in secondo piano la prestazione agonistica. Oggi l’associazione conta oltre 1.345.000 soci e 17.750 società affiliate in tutta Italia. “Sportpertutti” non è uno slogan: è una pratica quotidiana che si rinnova su ogni pista, in ogni gara, in ogni staffetta dove atleti di età, abilità e provenienza diverse si trovano a correre insieme.

Oltre settant’anni di Campionati Nazionali su pista sono anche settant’anni di questa storia. La 70ª edizione, sullo sfondo del mare di Celle Ligure e della Riviera ligure, ne rappresenta una testimonianza significativa.