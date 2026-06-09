Campionati Nazionali Uisp su pista: grande successo per la 70ª edizione a Celle Ligure e Boissano

Celle Ligure. Settanta edizioni si festeggiano con il sorriso e Celle Ligure non ha deluso. La 70ª edizione dei Campionati Nazionali UISP di atletica leggera su pista si è chiusa come si sperava: con 700 atleti in pista, una Riviera di Ponente che ha fatto da cornice perfetta, e quella sensazione di festa vera che solo lo sport “per tutti” sa dare. Un traguardo importante, celebrato nel modo più bello: correndo, saltando e lanciando insieme.

700 al via. Sabato 6 e domenica 7 giugno, il Campo Sportivo “Giuseppe Olmo-Pino Ferro” di Celle Ligure e il Centro Sportivo Polifunzionale di Boissano hanno visto gareggiare 700 atleti circa, provenienti da più parti d’Italia. Tra le regioni rappresentate, oltre la Liguria, Piemonte, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lombardia, Umbria e Lazio. Una mappa dell’atletica popolare che ha attraversato lo Stivale, radunando sulle piste liguri generazioni diverse: dai Primi Passi e i Ragazzi del settore Promozionale – i più piccoli, nati dal 2013 al 2020 – ai Cadetti, Cadette, Allievi e Allieve del settore Giovanile (nati dal 2009 al 2012), fino agli Assoluti e ai Master, che hanno animato un programma ricchissimo dai 100 ai 5.000 metri, con staffette, salti, lanci e persino il Retro Running.

Emozioni su ogni angolo di pista e per ogni età. Nei due campi di atletica che hanno ospitato i campionati si è respirata la stessa aria. In ogni angolo una specialità diversa, gesti atletici differenti, ma tutti accomunati dalla stessa intensità: il sorriso di chi ha centrato il primato personale, la concentrazione di chi ha sfiorato il podio, l’orgoglio di chi quella maglia di campione nazionale se l’è guadagnata sul campo. Sportivi di ogni età, con il sano agonismo di chi sa che il valore di una gara non si misura solo al traguardo.

E poi, tra i grandi e chi ha iniziato già da qualche anno, ci sono stati loro: i più piccoli, dai 5-6 anni dei Primi Passi fino ai Pulcini e agli Esordienti. Concentratissimi ai blocchi di partenza, con le stesse espressioni serie dei grandi e la stessa voglia di dare tutto, e quello sguardo verso il podio che non lascia dubbi.

Sono stati due giorni in cui lo sport ha mostrato ancora una volta di essere, prima di tutto, una storia umana.

Miglior prestazione italiana. C’è un motivo in più per festeggiare e applaudire ciò che è andato in scena al Campo Sportivo “Giuseppe Olmo-Pino Ferro” di Celle Ligure: Stefano Canepa (Atletica Varazze) ha stabilito la migliore prestazione italiana sui 150 metri Cadetti, fermando il cronometro a 16”41.

Un risultato che porta la firma di una società ligure, di casa su questa pista, che nel corso del weekend ha dimostrato di saper fare grandi cose sia sul piano individuale che su quello di squadra, come testimonia anche il 13° Trofeo “Paolo Campailla” alzato proprio dall’Atletica Varazze.

Il territorio sempre protagonista.

Anche in questa occasione UISP non si è smentita scegliendo, come sempre, un luogo che avesse qualcosa da raccontare sotto l’aspetto sportivo e culturale, e la Riviera di Ponente ligure non ha deluso. Per Celle Ligure, tra l’altro, è stato un ritorno speciale: dopo il 2018, anno in cui aveva ospitato proprio i Nazionali di atletica leggera su pista, la località savonese ha confermato il suo legame profondo con l’attività firmata UISP. Atleti, famiglie e accompagnatori hanno vissuto l’evento immersi in uno dei tratti più suggestivi della costa ligure, tra mare, borghi e accoglienza. Un contesto che ha saputo trasformare una competizione in un’esperienza, e una trasferta sportiva in qualcosa che vale la pena ricordare.

Un risultato reso possibile dal lavoro del Settore di Attività Atletica Leggera UISP nazionale, del Comitato regionale UISP Liguria e del Comitato territoriale UISP Savona, con il patrocinio dei Comuni di Celle Ligure, Varazze e Boissano.

«Sono stati due giorni incredibili, durante i quali i risultati hanno convissuto con le tante emozioni che abbiamo vissuto in pista e sugli spalti – ha dichiarato alla chiusura dei Nazionali Tommaso Bisio, presidente del Comitato Regionale UISP Liguria –. Vedere questa manifestazione prendere vita, con tutta la sua energia, ripaga ogni sforzo organizzativo. Un grazie sincero va a coloro che hanno reso possibile tutto questo: ai volontari, colonna vertebrale silenziosa di ogni evento che funziona, tra i quali il gruppo UISP e i ragazzi della Facoltà di Scienze Motorie di Genova – Campus Universitario di Savona, che non si sono fermati un attimo, ai giudici FIDAL per la professionalità e al Centro Atletica Celle Ligure, che ha accolto la competizione con grande disponibilità e supporto. E naturalmente agli atleti e ai dirigenti delle società sportive: senza di loro non ci sarebbe nulla da organizzare e neanche da raccontare. Questo successo, però, non deve essere un punto di arrivo, ma una partenza.»

Tutti i campioni nazionali

Dai cadetti alle categorie Amatori, dagli 80 metri dei Cadetti ai 5.000 metri dei master, passando per il vortex, peso, salto in lungo e in alto, senza dimenticare il retrorunning. Hanno indossato la maglia di campione nazionale UISP 2026:

UOMINI

CORSE

Cadetti

80 m: Leonardo Altamura (Athletic Team Genova) 9”81

150 m: Stefano Canepa (Atletica Varazze) 16”41 – migliore prestazione italiana di categoria

300 m: Leonardo Altamura (Athletic Team Genova) 38”11

1.000 m: Pietro Milanese (Cogoleto Atletica) 2’52”43

Staffetta 4×100: Athletic Team Genova (Vinicio Scibilia, Edoardo Bonato, Nicolò Cresta, Leonardo Altamura) 49”55

Allievi

100 m: Gabriele Bozzo (UISP Comitato Territoriale Genova) 11”81

400 m: Matteo Poggio (Centro Atletica Celle) 58”99

1.500 m: Davide Garrè (GS Gaiazza) 4’29”89

Junior

100 m: Tommaso Dolfi (Nuova Lastra Signa) 12”08

100 m Retro: Matteo Martinelli (Athletic Team Genova) 21”49

Uomini

100 m: Dario Matteo Fornaca (CUS Genova) 11”24

400 m: Mirko Morando (Athletic Team Genova) 51’18”

800 m: Emanuele Carra (Centro Atletica Celle) 2’02”83

Staffetta 4×100 Uomini: Athletic Team Genova (Lorenzo Crosa, Mirko Morando, Adreas Papanicolaou, Matteo Martinelli) 46”35

100 m Retro: Alberto Venturelli (Polisportiva Monte San Pietro) 19”13

Master

100 m Master D: Alessandro Azzolini (APD San Gimignano) 12”81

100 m Master F: Fabio Bassi (ASD Pistoia Atletica) 12”80

100 m Master G: Luca Bruni (Nuova Atletica Lastra) 15”29

100 m Master H: Manuel Cecchinelli (ASD Golfo dei Poeti) 15”31

100 m Master I: Massimo Forlani (Atletica Pavese) 14”10

100 m Master L: Giampaolo Galleani (Atletica Pavese) 15”76

100 m Master M: Mauro Panaro (Centro Atletica Celle) 15”30

100 m Master N: Alberto Sobrero (Gruppo Città di Genova) 24”68

Amatori

5.000 m Amatori F: Andrea Aldinucci (APD San Gimignano) 24’32”96

5.000 m Amatori G: Fausto Romano (Atletica Pavese) 19’10”14

5.000 m Amatori H: Fabiano Alfredo Zamuner (GPD Aldo Berardo) 18’19”94

5.000 m Amatori I: Francesco Noviello (Atletica Pavese) 18’47”62

5.000 m Amatori L: Francesco Barletta (Atletica Pavese) 20’36”81

5.000 m Amatori M: Claudio Michelangelo Prete (Atletica Pavese) 23’57”57

Retro Running

1.000 m: Alberto Venturelli (Polisportiva Monte San Pietro) 4’29”28

SALTI

Cadetti

Lungo: Nicholas Baggetta (Atletica Don Bosco Universale) 5.28 (-1.2)

Alto: Nicholas Baggetta (Atletica Don Bosco Universale) 1.72

Allievi

Lungo: Daniel Fazio (Centro Atletica Celle) 6.43 (+0.5)

Alto: Samuel Pozzati (Gente in Movimento) 1.77

Junior

Alto: Alessandro Guastalla (Gente in Movimento) 1.53

Uomini

Lungo: Adreas Papanicolaou (Athletic Team Genova) 5.92 (+1.6)

Alto: Andrea Mora Neves (Gente in Movimento) 1.59

Master

Lungo Master D: Alessandro Azzolini (APD San Gimignano) 5.12 (+1.2)

Lungo Master E: Alberto Venturelli (Polisportiva Monte San Pietro) 4.03 (+1.3)

Lungo Master F: Fabrizio Pertile (Atletica Pavese) 5.50 (+1.1)

Lungo Master H: Stefano Ferraris (Atletica Iriense) 3.20 (+1.1)

Lungo Master I: Roberto Brusotti (Centro Atletica Celle) 4.34 (+2.6)

Lungo Master L: Giampaolo Galleani (Atletica Pavese) 3.68 (+1.4)

Lungo Master M: Fabrizio Vacondio (UISP Comitato Reggio Emilia) 3.39 (+1.8)

LANCI

Cadetti

Peso 4 kg: Edoardo Luciano (Atletica Varazze) 10.38

Disco 1,5 kg: Edoardo Bonato (Athletic Team Genova) 19.25

Allievi

Giavellotto 700 g: Giorgio Galante (Atletica Rivoli) 46.70

Junior

Peso 6 kg: Matteo Martinelli (Athletic Team Genova) 6.08

Uomini

Peso 7,260 kg: Lorenzo Tognetti (Gente in Movimento) 8.92

Giavellotto 800 g: Piergiorgio Alberghina (Atletica Rivoli) 46.49

Master

Disco 2 kg Master D: Paolo Brogioni (APD San Gimignano) 21.42

Disco 2 kg Master F: Andrea Aldinucci (APD San Gimignano) 13.36

Disco 1,5 kg Master G: Alessandro Alfè (ASD Atletica Trieste) 34.11

Disco 1 kg Master L: Ferdinando Ferrati (GSD Valtanaro) 33.33

DONNE

CORSE

Cadette

80 m: Martina Beltrame (Atletica Rivoli) 10”61

150 m: Greta Corso (Centro Atletica Celle) 20”52

300 m: Irene Schenone (Atletica Don Bosco) 42”71

1.000 m: Giorgia Esu (Atletica Rivoli) 3’11”10

Staffetta 4×100: Centro Atletica Celle (Lisa Agnese, Greta Corso, Anita Giusto, Giorgia Carè) 56”01

Allieve

100 m: Giorgia Bortolotti (Atletica Don Bosco Universale) 13”11

400 m: Giorgia Bortolotti (Atletica Don Bosco Universale) 59”83

1.500 m: Giulia Bini (APD San Gimignano) 4’43”54

Junior

100 m: Letizia Leoni (Athletic Team Genova) 13”14

400 m: Letizia Leoni (Athletic Team Genova) 1’00”15

Donne

100 m: Monica Bertora (CUS Genova) 12”53

400 m: Anna Crovetto (Centro Atletica Celle) 57”33

100 m Retro: Lorenza Venturini (ASD Victoria Atletica) 1’11”05

Staffetta 4×100: La Patria S.G. 1879 (Giulia Guarriello, Anna Lugli, Susanna Barletta, Silvia Cantaroni) 48”89

Master

100 m Master F: Fancesca Sobrero (Gruppo Città di Genova) 20”36

100 m Master L: Marina Muzzini (Centro Atletica Celle) 17”59

100 m Master M: Anna Punta (Gruppo Città di Genova) 22”66

Amatori

3.000 m Amatori E: Sara Landi (APD San Gimignano) 13’57”59

3.000 m Amatori G: Eleonora Serra (Centro Atletica Celle) 12’28”35

3.000 m Amatori H: Maria Pia Lorusso (ASD Athletic Team) 13’43”40

3.000 m Amatori L: Patrizia Scapolo (Atletica Pavese) 18’43”73

3.000 m Amatori M: Anna Maria Vaghi (Atletica Pavese) 15’30”38

SALTI

Cadette

Lungo: Greta Cuccabita (Atletica Levante) 4.59 (-0.7)

Alto: Giulia Vecchi (Athletic Team Genova) 1.32

Allieve

Lungo: Anna Giribaldi (Atletica Val Lerrone) 5.02 (+1.7)

Alto: Maria Galofaro (Athletic Team Genova) 1.35

Junior

Lungo: Beatrice Grandinetti (Atletica Cogoleto) 4.65 (+0.2)

Donne

Lungo: Siria Bigi (Gente in Movimento) 5.42 (+0.6)

Master

Lungo Master E Francesca Vacondio (Nonantola Polisportiva) 3.85 (+1.0)

LANCI

Cadette

Peso 3 kg: Elisa Rossi (Atletica Rivoli) 7.28

Disco 1 kg: Matilde Traverso (Centro Atletica Celle Ligure) 18.89

Allieve

Peso 3 kg: Anna Giribaldi (Atletica Vel Lerrone) 10.17

Giavellotto 500 g: Celeste Secchi (Atletica Val Lerrone) 32.49

Master

Disco 1 kg Master E: Sara Bonora (Castelfranco Polisportiva) 30.19

Disco 1 kg Master G: Elena Valentina Pagni (APD San Gimignano) 12.65

I Trofei “di squadra”. In UISP il valore di una società non si misura solo dai campioni che fa crescere, ma anche da quante persone riesce a portare in pista. Anche ai Nazionali di atletica leggera su pista è stata premiata la capacità di fare squadra, in tutti i sensi.

La Coppa Campionato, un riconoscimento alla società capace di esprimere i migliori risultati nella classifica combinata dei settori Ragazzi, Giovanile e Assoluto, in campo maschile, ha visto salire sul più alto gradino del podio l’Athletic Team Genova con 93 punti, davanti all’Atletica Rivoli (92), distaccata di un solo punto, e all’Atletica Varazze (83); al femminile ha primeggiato l’Atletica Varazze con 74 punti, seguita dal Centro Atletica Celle (72) e dall’Atletica Don Bosco Universale (71). Nella classifica combinata maschile e femminile si è imposta l’Atletica Rivoli con 162 punti, che ha preceduto l’Atletica Varazze (157) e il Centro Atletica Celle (133).

Ad aggiudicarsi il Trofeo Amatori, che premia le società del settore master, è stata, al maschile, l’Atletica Pavese con 35 punti, che ha avuto la meglio su APD San Gimignano e Centro Atletica Celle, a pari merito con 7; al femminile ancora Atletica Pavese in testa con 8 punti, davanti al Centro Atletica Celle (4) e al Gruppo Città di Genova (3).

Ha alzato il 13° Trofeo “Paolo Campailla”, figura storica dell’atletica UISP, l’Atletica Varazze con 75 punti: un riconoscimento a chi lavora con continuità sui settori giovanili, convinta che costruire una società sportiva solida significhi partire dai più piccoli.

Obiettivo raggiunto. Settant’anni dopo, il messaggio non è cambiato. I Campionati Nazionali UISP di atletica leggera su pista hanno confermato ciò che questa associazione costruisce giorno dopo giorno: uno sport che non filtra, non esclude e non chiede di essere già bravi per poter partecipare. Uno sport che parte dalla persona.

In pista c’era chi inseguiva la maglia tricolore e chi viveva la sua prima nazionale, chi gareggia da decenni e chi ha scoperto l’atletica in età adulta, chi ha ancora tutto da imparare e chi ha già tanto da trasmettere: storie diverse, stesso diritto di esserci.

Titoli, classifiche e cronometri ci sono stati, e hanno il loro peso. Ma l’atmosfera che si è respirata a Celle Ligure e Boissano era fatta d’altro: il piacere di condividere una pista, un traguardo e un fine settimana. Perché per UISP lo sport è un diritto di tutti.

CLASSIFICHE COMPLETE

Nelle immagini, alcuni momenti della manifestazione