Calice Ligure piange la scomparsa della storica maestra Ester Oliveri

Calice Ligure. E’ venuta a mancare Ester Oliveri, 96 anni, storica maestra calicese e suocera del vice sindaco Riccardo Pampararo.

Al suo attivo quarant’anni di servizio come insegnante prima presso la scuola speciale Marinella a Loano, avendo la qualifica per l’insegnamento ad alunni e alunne con difficoltà di apprendimento, e poi per vent’anni a Calvisio.

E’ stata la penultima maestra, nei primi anni Sessanta, della scuola nella contrada di Cravarezza. “Già allora un luogo difficilmente raggiungibile e abitato da poche anime, ma bisognoso dell’insegnamento per alcuni bambini che risiedevano nella piccolissima contrada” ricorda il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi.

“Alle figlie Lorenza ed Elisabetta, oltre a tutti i familiari, le nostre condoglianze più sentite” conclude il primo cittadino.

I funerali si terranno domani, mercoledì 10 giugno, alle ore 10.00, presso la chiesa parrocchiale di San Nicolò, mentre stasera la salma giungerà all’oratorio di San Carlo dove, alle 20.30, sarà recitato il Santo Rosario.