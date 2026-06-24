Caldo in Liguria, venerdì 26 giugno sarà “bollino rosso”: oggi e domani arancione

Liguria. Bollino arancione oggi e domani, bollino rosso per caldo venerdì 26 giugno in Liguria – ed è il primo di questa estate 2026 – il massimo livello di allerta per ondate di calore secondo l’ultimo bollettino emesso dal ministero della Salute e diramato dalla protezione civile.

Secondo il ministero, nella nostra città, per quanto sia messa comunque meglio rispetto ad altri capoluoghi che non beneficiano dell’effetto mitigativo del mare, le temperature raggiungeranno i 30 gradi di media ma saranno percepite come superiori, attorno ai 34 gradi.

Ma se in città, a causa dell’asfalto e della mancanza di verde, ci sono zone dove si boccheggerà molto di più, è nelle vallate dell’immediato che si soffrirà maggiormente, secondo anche quelle che sono le previsioni di Arpal e quello del centro meteo Limet. I previsori di Limet, rispetto al bollettino del ministero, citano valori caldo più alti, attorno ai 36 – 37 gradi.

Ad aumentare il disagio fisiologico, le “notti tropicali”, o “supertropicali”, ovvero le notti in cui la temperature non scende mai sotto i 20 gradi anche nelle ore notturne. A Genova, questo limite, è stato superato ampiamente con la colonnina di mercurio che in alcuni casi ha fatto segnare quota 28.

Con le ondate di calore in piena attività si ferma – nelle ore più calde della giornata – il lavoro all’aperto in cantieri e campi. È in vigore dalla fine di maggio, infatti, l’ordinanza regionale per la tutela dei lavoratori all’aperto, in particolare nei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia.

Il provvedimento dispone il divieto di svolgere attività lavorative all’aperto nelle fasce orarie più a rischio (12.30–16), nei giorni in cui le mappe di rischio pubblicate dal portale Worklimate segnalano livelli “alti” di esposizione al calore per attività fisica intensa sotto il sole.

Una questione che rischia di diventare doppiamente problematica a Genova: la sospensione, sacrosanta, dei cantieri potrebbe rendere molto difficoltoso centrare le scadenze del Pnrr, imminenti, di alcuni importanti opere pubbliche, a partire da quelle per i quattro assi della mobilità.

Per discutere di questo e altri temi gestionali legati al caldo domani, alle 13.30 al Matitone a Genova, si riunirà il Coc, comitato operativo comunale di protezione civile.

Cisl: “Appello alle imprese: riorganizzate i cantieri”

“Di fronte alle temperature eccezionali di questi giorni, lanciamo un appello alle imprese che devono riorganizzare i cantieri e anticipare l’inizio delle attività nelle ore più fresche della giornata, così da ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori al caldo estremo di questi giorni”, è l’appello della Cisl Liguria.

“Sappiamo che molte aziende di costruzioni iniziano i lavori prestissimo – spiega Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria – e potrebbero anticipare ancora: la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è prioritaria”.

“Ricordiamo anche gli strumenti a disposizione, le imprese possono ricorrere alla cassa integrazione quando il caldo raggiunge livelli tali da mettere a rischio l’incolumità dei lavoratori che devono essere tutelati: bisogna lavorare insieme per evitare situazioni di pericolo e garantire condizioni di lavoro sicure”.

Centro di competenza regionale: “Anziani a rischio soprattutto per il caldo precoce”

Ernesto Palummeri e Andrea Rivano, del centro di competenza regionale per la prevenzione dei danni da ondate di calore, ricordano: “Questa condizione obbliga ad una stretta sorveglianza clinica dei soggetti ospiti delle strutture socio-sanitarie. Ricordiamo peraltro che la maggior parte degli eventi negativi dovuti ad ondate di calore in un ambiente tutelato, come gli istituti che erogano assistenza socio-sanitaria, è contrastabile predisponendo misure di prevenzione, un attento monitoraggio e un pronto intervento”.

“Da tenere presente inoltre che, solitamente, le ondate di calore precoci, nei mesi di maggio e giugno, sono le più temibili per i danni sulla salute specie per le persone anziane suscettibili e si ribadisce che tale condizione”.

Vengon poi ricordate le misure più efficaci per ridurre il rischio da caldo eccessivo e che devono obbligatoriamente essere intraprese fino a cessazione di tali condizioni: la climatizzazione nelle aree degenziali o almeno nelle sale di socializzazione e ristoro e nelle palestre regolando la temperatura intorno ai 24 gradi; in caso di climatizzazione limitate alle aree di socializzazione e palestre, far trascorre agli ospiti delle strutture almeno 6 ore diurne nelle aree climatizzate; monitorare lo stato di idratazione degli ospiti, garantendone una correzione tempestiva in caso di necessità; richiamare il personale sui segni che possono indicare un colpo di calore, attivando i protocolli di intervento; ricordare che le persone affette da deterioramento cognitivo sono particolarmente suscettibili ai danni da calore, sia perché non manifestano i segni della disidratazione, sia perché spesso in trattamento con antipsicotici che per l’attività anticolinergica riducono la sudorazione provocando ipertermie maligne; per lo stesso motivo considerare con attenzione la somministrazione per via generale di farmaci ad attività anticolinergica.

Si chiede infine di prestare la massima attenzione ad altri successivi avvisi e al bollettino che verrà emesso domani, giovedì 25 giugno 2026.