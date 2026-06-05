Calciomercato Savona: si avvicina il ritorno di Sogno, altri sei ai saluti

Sale a undici il numero di giocatori che non faranno più parte della rosa del Savona. Dopo gli addii di ieri (qui l’articolo), eccone altri sei.

Saluta il giovane portiere Michele Rosasco e viene cancellata buona parte del centrocampo con gli addii di Cristian Fossati, Jacopo Saracco, Francesco Iadanza e Manuel Pirotto. Giocatori che pur dando il loro contribuito non hanno inciso molto in questa stagione. Discorso diverso per Gabriele Raja, che è cresciuto col passare dei mesi nel ruolo di play. Dopo la riconferma dello scorso anno, nonostante una stagione a luci ed ombre, stupisce un po’ il non rivederlo in biancoblù dopo una stagione in crescendo.

Lato mercato in entrata, ieri confermavamo il forte interesse dei biancoblù per Edoardo Capra. L’altro nome spuntato nelle scorse settimane era quello di Santiago Sogno. La trattativa con la punta argentina sembra essere incanalata sui binari giusti. Punta centrale, si tratterebbe di un ritorno suggestivo per i tifosi del Vecchio Delfino.

Sogno aveva infatti indossato la casacca biancoblù nella stagione 2009/2010 quando la squadra dell’allora mister Iacolino aveva vinto il campionato di Serie D. Il classe 1989 ha poi trascorso una lunga carriera che nella provincia di Savona lo ha visto ottenere successi importanti in Eccellenza con le maglie di Finale, Albenga e Cairese. Nell’ultima stagione con il Pietra Ligure ha segnato 13 goal in Eccellenza nella regular season più una rete nel playoff perso contro la Fezzanese. Bottino condito dai due centri in Coppa Italia d’Eccellenza. Competizione vinta dai biancocelesti a livello regionale.

Mercato del Savona che spazia in tutta la regione, con sondaggi nel genovese per due giocatori per rinforzare il pacchetto esterni.