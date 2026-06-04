Calciomercato Savona: salutano in cinque, tris di conferme in difesa

Il Savona lavora per allestire una squadra in grado di vincere il prossimo campionato di Promozione. Hanno il timbro dell’ufficialità i primi cinque addii: Damonte, Gaggero, Nelli, Baldaccini e Raso.

Gaggero e Damonte sono stati tra i protagonisti della vittoria in Prima Categoria. Nelli, invece, è arrivato a dicembre quest’anno e ha contribuito al raggiungimento della finale playoff con 11 goal. Baldaccini e Raso hanno fatto parte del pacchetto giovani.

Sul fronte conferme, stando alle indiscrezioni raccolte da IVG, non dovrebbero esserci dubbi sulla permanenza in biancoblù del terzetto difensivo composto da Calcagno, Schirru e Colombo.

Parlando di rumor di mercato, invece, l’interesse del Vecchio Delfino per Edoardo Capra, fantasista ex Vado e Celle Varazze (Serie D) rimane forte. Sul giocatore però sembra essere piombata anche la Cairese del suo ex mister Pietro Buttu, i due aveva condiviso l’esperienza al Finale. Le altre indiscrezioni per il Savona sono quelle su Santiago Sogno e dei difensori Filippo Pili e Filippo De Benedetti.