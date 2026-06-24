Calciomercato l’Originale passa anche a Pietra Ligure: con Marocchi anche Beppe Bergomi e Fayna

Pietra Ligure. Dopo il passaggio di ieri per Finale, questa mattina momenti ricchi di emozioni per i bambini del Pietra Ligure Sun Play 2026, che hanno avuto l’opportunità di incontrare Giancarlo Marocchi, Giuseppe Bergomi, Fayna e tutti i protagonisti di Sky Sport – Calciomercato L’Originale.

Oggi Pietra Ligure è stata protagonista delle riprese e dei collegamenti del programma, in un viaggio tra i suggestivi caruggi, le piazze storiche, i colori e i sapori autentici della tradizione enogastronomica del territorio.