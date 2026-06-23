“Calciomercato l’Originale” a Finale Ligure: Montolivo e Marocchi incontrano i bambini al Borel

Finale Ligure. Un bel primo pomeriggio per i tanti bambini presenti oggi al “Felice Borel”, che hanno avuto la possibilità di conoscere da più vicino Riccardo Montolivo e Giancarlo Marocchi, presenti in Riviera per la trasmissione “Calciomercato l’Originale” che da stasera andrà in scena ad Alassio con collegamenti da Pietra Ligure e Finale Ligure.

I due ex calciatori, oggi opinionisti Sky, sono arrivati all’impianto finalese intorno alle 14:30. Ad accoglierli il Finale FC, con il presidente Candido Cappa e diversi dirigenti giallorossoblù. Montolivo e Marocchi si sono intrattenuti con i bambini del camp condotto da mister Zaza, partecipando a un esercizio di dai e vai con tiro in porta. Alla fine una foto ricordo a centrocampo.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di Sky, con le immagini che verranno trasmesse nella prima puntata di questa sera.