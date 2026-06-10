Calciomercato: le ultime novità tra certezze e rumor intriganti

Dopo aver definito la questione allenatore, con l’annuncio di Pastorino ormai alle porte, il Vado lavora sull’organizzazione della prossima stagione e sulla costruzione della rosa. In uscita ci saranno Davide Arras e Simone Raffini, due dei grandi protagonisti della cavalcata che ha portato i rossoblù alla promozione in Serie C.

In Serie D, il Millesimo è vicino a chiudere per l’attaccante Davide Villa, operazione di cui si era già parlato nei giorni scorsi e che sembra ormai in dirittura d’arrivo. Sul taccuino anche il giovane Ferrero della Carcarese, Piacenza in uscita dalla Cairese e Joshua Malagrida, nelle ultime stagioni al Pietra Ligure. Definita inoltre la guida della Juniores Nazionale, affidata a Mario Croci.

Scendendo in Eccellenza, continuano le indiscrezioni sui movimenti in entrata in casa Cairese. Tra le certezze c’è quella di Emanuele Boveri: il capitano gialloblù resta a Cairo, arrivata oggi la conferma ufficiale del club. I nomi che circolano sono, tra gli altri, quelli di Capra (che piace tanto al Savona), Facello e Scalzi, che è stato con Buttu nelle sue esperienze a Imperia e Derthona. Si parla anche di Luca Donaggio ma l’attaccante del Celle Varazze è seguito attentamente dal Ligorna. Mentre per Gabriel Graziani in queste settimane si è sviluppato un dialogo importante con il Novara.

Lato Carcarese tiene banco il derby di mercato con il Cengio per Ndiaye del Millesimo. Biancorossi che potranno contare ancora su Fabio Prato e Andrea Di Mattia, confermati nelle ultime ore.

In Promozione i movimenti sono diversi. Il Finale punta a chiudere l’operazione Canevari per la porta, con i carcaresi Kosiqi e Brovida altri obiettivi particolarmente vicini. Sembra invece ai dettagli il colpo in difesa del Pontelungo che vede protagonista Juan Pablo Gargiulo, reduce da anni tra Eccellenza e Serie D con la Cairese. Alla Baia Alassio, invece, attira l’attaccante Lorenzo Cassata, nella passata stagione in forza all’Albingaunia.

In Prima Categoria, proprio l’Albingaunia è molto attiva sul mercato. In attesa dell’annuncio di Rocca, Pampararo e Di Mari, il club continua a lavorare per allestire una squadra di alto livello da consegnare a mister Matteo Cocco. Uno dei recenti nomi che piace alla dirigenza ingauna è quello di Luca Ferrara, ex esterno offensivo di Finale e Savona. Albingaunia che continuerà anche le operazioni di riconferma che riguarderanno anche Nicolò Ciravegna, attaccante classe 2005 che ha disputato un buon campionato nella passata stagione. Spostandosi verso Savona, invece, c’è la Veloce che ha ufficializzato la riconferma di spessore di Guarco, leader dello spogliatoio granata. E per il Cengio, notizia di pochi istanti fa, c’è l’ex Bragno Andrea Ferrari alla direzione sportiva.

Novità anche a Pallare, dove il nuovo allenatore sarà Stefan Marian, reduce dalle esperienze con il Cengio e nel settore giovanile del Millesimo. Infine il Quiliano&Valleggia prosegue nel segno della continuità, con una raffica di conferme: restano Krisildi Mata, Eraldi Mata, Leon Sadiku, Filippo Andreazza e Stefano Mencacci.