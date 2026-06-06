Calciomercato. Il Savona punta Galli, l’Albingaunia alza il tiro: tutte le trattative

Dopo i nomi per la difesa, De Benedetti e Pili, e per l’attacco, Capra e Sogno, ecco il primo centrocampista sul taccuino del Savona (Promozione). I biancoblù hanno nel mirino Daniele Galli. Classe 1999, ha sempre giocato nel campionato in Eccellenza dal 2020 in poi vestendo le casacche di Finale, Cairese, Campomorone e Carcarese. Potrebbe occupare la casella lasciata libera da Raja.

L’Albingaunia (Prima Categoria) fa sul serio, indipendentemente dalla questione marchio (leggi qui). Il club sarebbe vicino all’ingaggio dell’attaccante classe 1994 Andrea Rocca, nelle ultime stagioni in forza ai cugini del Pontelungo. Sulla lista dei bianconeri, c’è sempre Andrea Di Mari, punta della Baia Alassio. Sempre dalle vespe, potrebbe arrivare il portiere Pampararo. I bianconeri hanno ufficializzato cinque conferme: Marquez, Savona, Bianco, Greco e Fazio.

Restando in Prima Categoria, il Quiliano&Valleggia potrebbe ritrovare in panchina mister Enrico Ferraro, l’allenatore che aveva vinto il campionato nella stagione 22/23. Il ds Lasio aveva lavorato per portare Dorigo in biancorossoviola, ma alla fine il prescelto sarà lo storico trainer quilianese. Anche l’Altarese potrebbe essere guidata da un “cavallo di ritorno”. Dopo l’addio a mister Ponte, non è da escludere il ritorno di fiamma con Ermanno Frumento. Sarebbe la terza esperienza sulla panchina giallorossa per il tecnico savonese ex Dego.

A proposito del Dego (1^ Cat), il ds Mignone potrebbe portare a casa un colpo grosso. Avviati infatti i contatti con l’attaccante Francesco Saviozzi, per anni capitano della Cairese e nelle ultime stagioni in forza all’Acqui.

Ritorniamo in Promozione. Il Finale di mister Diego Alessi sta lavorando sotto traccia per allestire una rosa che potrebbe puntare ai playoff. Tra i primi nomi potrebbe esserci l’innesto di Jacopo Saracco, centrocampista in uscita dal Savona, e quello del 2008 Pietro Ricci ex Carcarese. Per la porta, rumor sul giovane Canevari del Millesimo.

In Eccellenza, oltre a Galli, la Carcarese si prepara a salutare il giovane portiere Sciascia. Potrebbe andare al Millesimo. Mentre il Pietra Ligure potrebbe essere interessato al difensore Erald Balla. In casa Cairese, invece, oltre al tentativo per strappare Capra al Savona, potrebbe esserci un ritorno di fiamma con Facello del Millesimo.

In Seconda Categoria, il Mallare ha ufficializzato la permanenza di Marco Fiori alla guida dei lupi. Il nuovo direttore sportivo del Giusvalla è Giuseppe Graziano, in uscita dalla Priamar Liguria, mentre il Borghetto potrebbe puntare per il rilancio dopo la retrocessione su mister Davide Pisano, ex di Pietra Ligure e Speranza.

Chiudendo con qualche notizia da Genova. La Genova Calcio ha promosso Andrea Catania da direttore sportivo a direttore generale. Il timone del mercato biancorosso dovrebbe andare a Gianluca Poggi, ex Campomorone. Alberto Corradi non dovrebbe rimanere e sembra in attesa di buone nuove dal Celle Varazze. Panchina libera anche in casa Voltrese, dopo l’addio di mister Sciutto. Dall’Eccellenza alla Promozione, anche Praese e Masone devono ancora rendere noto il nome del nuovo tecnico.

Dulcis in fundo, per la Serie C il Vado è vicinissimo a chiudere con Matteo Pastorino ex Ligorna come riportato nei giorni scorsi (leggi qui).