Calciomercato: i movimenti dall’Eccellenza alla Seconda Categoria

Il mercato dilettantistico continua a muoversi a ritmo serrato e anche questo weekend ha portato diverse ufficialità tra Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria. Tra conferme, innesti mirati e novità negli staff, le società iniziano a definire con maggiore chiarezza i rispettivi organici in vista della stagione 2026/27.

Eccellenza

Partendo dall’Eccellenza, la Cairese rinforza la propria struttura societaria con l’ingresso di Roberto Eletto nel ruolo di Responsabile dell’Area Tecnica. Un innesto dirigenziale importante per il club gialloblù, che continua a lavorare non solo sulla rosa ma anche sull’organizzazione interna.

Promozione

In Promozione, la Sestrese punta fortemente sulla continuità e sul proprio vivaio. La società verdestellata ha annunciato ben quattordici conferme per la rosa di mister Gianluigi Bianco: Luca Borriello, Luca Masieri, Davide Menegatti, Gabriele Marini, Marco Pittaluga, Giovanni Andreoni, Alessandro Damonte, Luca Rebolini, Samuele Carminati, Tommaso Moretti, Stefano Agostini, Leonardo Raschillà, Giacomo Cavaliere ed Edoardo Repetto. Ben nove di loro provengono dal settore giovanile, a conferma della forte identità societaria.

Molto attivo anche il Ceriale, che mette a segno il terzo colpo della campagna estiva assicurandosi Lorenzo Peirano. Centrocampista classe 2002, porta in dote esperienza tra Serie D ed Eccellenza maturata tra Piemonte e Liguria con maglie importanti come Saluzzo, Cuneo, Sporting Taggia e Albenga.

Anche la San Francesco Loano prosegue nel segno della continuità blindando diversi elementi della rosa. Confermato Matteo Dilorenzo, giocatore apprezzato per attaccamento e rendimento, così come resteranno in rossoblù anche Matteo Bonifazio, Ardit Oxhallari, Artur Hamati e Leonardo Carastro.

Prima Categoria

Scendendo in Prima Categoria, il Cengio inaugura la propria estate con una prima ondata di riconferme. Restano in granata il capitano Andrea Gallesio, il portiere Matteo Rizzo, Diego Bonifacino, Samuele Croce, Roderic Gillardo, Roberto Seccafien e Manuel Siri. Un gruppo solido che rappresenta l’ossatura della squadra e da cui il club vuole ripartire.

L’Altarese ha annunciato l’arrivo di un fedelissimo di mister Ermanno Frumento. Vestirà infatti i colori giallorossi il centrocampista Daniele Di Roccia.

Il Quiliano&Valleggia ha annunciato la conferma di Matteo Olivieri e di Francesco Cestelli.

Novità in panchina per il Serra Riccò, che affida la guida tecnica a Fabio Carletti. L’ex allenatore di Praese e Genova Calcio porterà esperienza e conoscenza della categoria.

Seconda Categoria

In Seconda Categoria, si registra una bella operazione della San Michele Albenga, che riparte puntando sui giovani. Arrivano dal Pontelungo quattro profili classe 2005-2007: il difensore Lorenzo Guglielmone, i centrocampisti Davide Gerini e Alessandro Cataldo e l’attaccante Gioele Protti. Tutti reduci dalla promozione della Juniores granata al campionato regionale.

Si muove bene anche il Mallare, che piazza un ritorno importante in difesa con Loris Torrini. Il centrale classe 1997 torna a vestire la maglia valbormidese dopo l’esperienza alla Veloce, dove ha conquistato una promozione in Prima Categoria e una salvezza. Contestualmente, il club ha ufficializzato anche sei riconferme: Emanuele Pistone, Giulio Grosso, Marco Leotta, Lorenzo Esposito, Alaza Gouni Marouf e Vittorio Branchetti.

Il mercato continua dunque a prendere forma: tra società che puntano sulla continuità e club pronti a rinnovarsi, i primi tasselli del mosaico 2026/27 sono ormai al loro posto.