Calcio, Ermir Rezi nel mirino del Savona: biancoblù vicini alla punta ex Campomorone

Il Savona punta ad avere un attacco stellare per la Promozione. Per Sogno dovrebbe mancare soltanto l’ufficialità. Capra al momento rimane una pista percorribile. Oltre all’ex Pietra Ligure, potrebbe arrivare il centravanti Ermir Rezi, che non resterà nel Campomorone. Reparto in cui, salvo ribaltoni, dovrebbe esserci anche Fabio Rignanese di rientro dall’infortunio.

Classe 1994, Rezi si è fatto conoscere in Liguria con la maglia dell’Arenzano in Eccellenza. La sua prima stagione in Italia, nell’annata 23/24, lo ha visto protagonista della comoda salvezza della formazione di mister Corradi. Forte fisicamente, è dotato di buona tecnica per dialogare con i compagni spalle alla porta. L’anno scorso ha giocato nel Campomorone Sant’Olcese segnando una quindicina di goal senza rigori.

Prima di arrivare in Italia, ha collezionato 83 presenze nella Kategoria Superiore, massimo livello del calcio Albanese.

IL PUNTO SUL SAVONA

Le conferme ufficiali rispetto alla scorsa stagione sono Schirru, Calcagno, Colombo, Fabbri e Covelli. Gli addi resi noti sono Raja, Fossati, Pirotto, Saracco, Rosasco, Iadanza, Gaggero e Damonte.

Due obiettivi di mercato per la difesa sono De Benedetti e Pili. In porta, si va verso la conferma di Giuseppe Agostino. Sul centrocampo, vicinissimi Galli e Castiglione mentre l’ultima indiscrezione è su Gnecchi (leggi qui). Hanno sempre mercato ma dovrebbero rimanere in biancoblù anche Sassari e Silvestri. Dell’attacco, si è detto con i nomi vicini di Sogno e Rezi oltre che alla pista Capra.

Novità societarie

Come annunciato dal comunicato congiunto, manca solo il sigillo delle firme per la fusione con il Legino. Dal club verdeblù il Savona potrebbe pescare alcuni giovani interessanti che si sono messi in mostra con la Juniores regionale ma anche nella prima squadra verdeblù. Non è da escludere che si allestisca una seconda squadra in Seconda Categoria per favorire l’inserimento dei giovani nel calcio dei grandi.