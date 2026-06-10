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Calcio, ad Albenga nasce la San Michele: il presidente è Cesare Renzini

Comunicato anche il neo consiglio direttivo

Generico giugno 2026

Albenga. Era nell’aria da diverso tempo, questa sera tutto è diventato ufficiale. Nasce una nuova società nel territorio albenganese: ecco la San Michele, che sarà presieduta dall’ex dg del Pontelungo Cesare Renzini, nel calcio dilettantistico da molti anni. Il neo sodalizio ha comunicato pubblicamente l’organigramma.

Organigramma A.S.D. SAN MICHELE CALCIO ALBENGA

Presidente
CESARE RENZINI

Vicepresidente
FABIO FANELLO

Direttore Generale
CARLO GEDDO

Segretario
GAETANO COMENTALE

Tesoriere
ALESSIO CASTELLI

Consiglio Direttivo
ALESSIO CASTELLI, GAETANO COMENTALE, FABIO FANELLO, CARLO GEDDO, CESARE RENZINI

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