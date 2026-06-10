Calcio, ad Albenga nasce la San Michele: il presidente è Cesare Renzini

Albenga. Era nell’aria da diverso tempo, questa sera tutto è diventato ufficiale. Nasce una nuova società nel territorio albenganese: ecco la San Michele, che sarà presieduta dall’ex dg del Pontelungo Cesare Renzini, nel calcio dilettantistico da molti anni. Il neo sodalizio ha comunicato pubblicamente l’organigramma.

Organigramma A.S.D. SAN MICHELE CALCIO ALBENGA

Presidente

CESARE RENZINI

Vicepresidente

FABIO FANELLO

Direttore Generale

CARLO GEDDO

Segretario

GAETANO COMENTALE

Tesoriere

ALESSIO CASTELLI

Consiglio Direttivo

ALESSIO CASTELLI, GAETANO COMENTALE, FABIO FANELLO, CARLO GEDDO, CESARE RENZINI