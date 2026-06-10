Calcio, ad Albenga nasce la San Michele: il presidente è Cesare Renzini

Albenga. Era nell’aria da diverso tempo, questa sera tutto è diventato ufficiale. Nasce una nuova società nel territorio albenganese: ecco la San Michele, che sarà presieduta dall’ex dg del Pontelungo Cesare Renzini, nel calcio dilettantistico da molti anni. Il neo sodalizio ha comunicato pubblicamente l’organigramma.
Organigramma A.S.D. SAN MICHELE CALCIO ALBENGA
Presidente
CESARE RENZINI
Vicepresidente
FABIO FANELLO
Direttore Generale
CARLO GEDDO
Segretario
GAETANO COMENTALE
Tesoriere
ALESSIO CASTELLI
Consiglio Direttivo
ALESSIO CASTELLI, GAETANO COMENTALE, FABIO FANELLO, CARLO GEDDO, CESARE RENZINI
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