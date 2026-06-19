Cairese, il “vichingo” è tornato: riecco Lorenzo Facello

Cairo Montenotte. L’ufficialità è arrivata: Lorenzo Facello torna alla Cairese.

Questa mattina il “vichingo” ha salutato il Millesimo con un bel messaggio pubblicato sui suoi social: “Dopo due anni straordinari, culminati con la vittoria di due campionati, è arrivato il momento di salutare il Millesimo Calcio nonostante la fiducia dimostratami e la volontà di confermarmi anche per questa stagione. Un grazie speciale a tutte le persone che lavorano per il Millesimo Calcio, che con dedizione, passione e sacrificio permettono a questa società di essere una vera famiglia. Ringrazio ogni singolo giocatore che in questi due anni ha combattuto al mio fianco per portare il più in alto possibile questi colori. Vincere insieme a voi è stato qualcosa di speciale e indimenticabile. Millesimo è anche il mio paese ed è per questo che non sarà mai un addio, ma solo uno splendido arrivederci! Forza Millesimo”.

Poco fa il club gialloblù ha reso noto il suo ritorno al Brin, dove troverà mister Pietro Buttu. Un primo colpo in entrata che si sposa anche con le caratteristiche dello stesso tecnico ingauno: tanta grinta e cattiveria agonistica per una stagione dove la voglia di riscatto sembra già essare davvero tanta.

Il comunicato della Cairese

L’A.S.D. Cairese 1919 è lieta di annunciare il ritorno di Lorenzo Facello in gialloblù.

Dopo due stagioni da protagonista e vincitore con il Millesimo, Lorenzo è pronto a tornare a vestire i colori della Cairese, portando con sé esperienza, qualità e grande entusiasmo.

La società gli dà il bentornato e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni.

Bentornato Lorenzo!