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Pannelli pericolanti nel tunnel della Caprazoppa, via Aurelia chiusa a Finale Ligure [AGG. RIAPERTA]

Sul posto sono intervenuti Anas, la Croce Bianca di Spotorno, i vigili del fuoco di Finale Ligure e la polizia locale finalese

Generico maggio 2026

Agg. 14.35 –A seguito dell’intervento di messa in sicurezza, la via Aurelia è stata riaperta in entrambi i sensi idi marcia. Lo ha comunicato il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri. 

Finale Ligure. Aurelia chiusa in entrambe le direzioni a Finale Ligure, all’altezza della Caprazoppa.

Secondo quanto accertato, alcuni pannelli che costituiscono la volta della galleria tra Finale Ligure e Borgio Verezzi avrebbero dato segni di cedimento.

Finale Caprazoppa Tunnel

Sul posto sono intervenuti Anas, Croce Bianca di Spotorno, i vigili del fuoco di Finale Ligure, che hanno subito avviato le attività per mettere in sicurezza le “onduline”.

Presente anche la polizia locale finalese, che si sta occupando di gestire i flussi di traffico.

Generico maggio 2026

Aggiornamenti in corso.

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