Pannelli pericolanti nel tunnel della Caprazoppa, via Aurelia chiusa a Finale Ligure [AGG. RIAPERTA]

Agg. 14.35 –A seguito dell’intervento di messa in sicurezza, la via Aurelia è stata riaperta in entrambi i sensi idi marcia. Lo ha comunicato il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri.
Finale Ligure. Aurelia chiusa in entrambe le direzioni a Finale Ligure, all’altezza della Caprazoppa.
Secondo quanto accertato, alcuni pannelli che costituiscono la volta della galleria tra Finale Ligure e Borgio Verezzi avrebbero dato segni di cedimento.
Sul posto sono intervenuti Anas, Croce Bianca di Spotorno, i vigili del fuoco di Finale Ligure, che hanno subito avviato le attività per mettere in sicurezza le “onduline”.
Presente anche la polizia locale finalese, che si sta occupando di gestire i flussi di traffico.
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