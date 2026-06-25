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Tragedia

Escono di strada con la moto in A6 all’altezza dello svicolo di Millesimo: deceduto centauro, la passeggera trasportata in ospedale

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Cuneo e della Croce Rossa di Millesimo

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Millesimo. Un motociclista è deceduto questa sera mentre si trovava sulla A6 all’altezza dello svincolo autostradale di Millesimo.

Secondo quanto accertato, intorno alle 20.30 circa una moto con due persone a bordo, un uomo e una donna, sarebbe uscita di strada per ragioni ancora da stabilire.

Altri centauri che sopraggiungevano hanno notato il mezzo a terra e hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Cuneo e della Croce Rossa di Millesimo.

Nonostante la rapidità di intervento dei soccorritori, per l’uomo (un 49enne residente a Carmagnola) non c’è stato nulla da fare.

La passeggera della moto, invece, è stata trasportata all’ospedale di Mondovì in stato di shock. Per fortuna non ha riportato ferite né traumi particolarmente gravi.

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