Borgio Verezzi, auto esce da un parcheggio e centra uno scooter: grave un ragazzo

Borgio Verezzi. Incidente stradale nella giornata di oggi a Borgio Verezzi, lungo via IV Novembre.

Secondo quanto appreso, intorno alle 13 e 30, un’auto che stava uscendo da un parcheggio sulla strada ha centrato in pieno uno scooter in transito.

A seguito dell’impatto con la vettura, il giovane a bordo del motociclo è caduto a terra sull’asfalto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Loano e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, avrebbe riportato alcuni traumi e lesioni: le sue condizioni sono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro stradale ha operato la polizia locale di Borgio Verezzi per i rilievi e gli accertamenti del caso: al vaglio degli agenti la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’impatto tra l’auto e lo scooter.