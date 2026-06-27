Borgio Verezzi, 14enne cade con la bici: ferito e trasportato in ospedale

Borgio Verezzi. E’ stato soccorso e trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un ragazzino di 14 anni rimasto ferito a seguito di una brutta caduta con la bicicletta.

L’episodio si è verificato intorno alle 13 e 30 in via XXV Aprile, a Borgio Verezzi.

Resta ancora da appurare l’esatta dinamica della caduta.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Borgio: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il 14enne è stato trasferito presso il nosocomio pietrese.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, fortunatamente non ha riportato gravi traumi e le sue condizioni non sono giudicate gravi.