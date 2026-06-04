Spiagge a Borghetto, querela contro 13 utenti Facebook per commenti diffamatori

Il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa, ha annunciato di aver presentato una querela presso gli uffici della Polizia Postale di Savona nei confronti di 13 utenti Facebook. La decisione riguarda alcuni commenti pubblicati sui social network in occasione della discussione relativa ai bandi per il rilascio delle concessioni demaniali marittime, un tema, quello della nuova gestione delle spiagge, che continua ad essere al centro del dibattito in questo inizio di stagione estiva.

Secondo quanto dichiarato dal primo cittadino, “i contenuti pubblicati avrebbero superato i limiti della legittima critica e della libertà di espressione, configurandosi come affermazioni gravemente lesive della reputazione e dell’onorabilità dei funzionari comunali e dei componenti della commissione giudicatrice coinvolti nelle procedure amministrative” afferma.

Nel suo intervento, Canepa ha evidenziato la complessità della materia delle concessioni demaniali marittime, sottolineando come la normativa italiana, quella europea e la giurisprudenza amministrativa presentino aspetti non sempre pienamente armonizzati. Per questo motivo, il sindaco ha espresso il proprio sostegno all’operato degli uffici comunali e della commissione, che avrebbero svolto il loro incarico con professionalità e senso di responsabilità.

Il primo cittadino ha inoltre richiamato l’attenzione sull’importanza di “mantenere toni rispettosi nel dibattito pubblico, anche sui social media”. Pur ribadendo il valore fondamentale della libertà di pensiero e di critica, ha sottolineato come “questa debba essere esercitata nel rispetto delle persone e delle norme vigenti, senza sconfinare in comportamenti potenzialmente diffamatori”.

Canepa ha infine precisato che eventuali risarcimenti economici che dovessero essere riconosciuti a seguito dell’azione legale saranno destinati integralmente a iniziative di carattere sociale.