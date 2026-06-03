Borghetto Santo Spirito: al via i lavori per la nuova pista ciclopedonale di corso Raffaello

Borghetto Santo Spirito. La prossima settimana prenderanno il via i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale di corso Raffaello a Borghetto Santo Spirito, un intervento che, come spiega il sindaco Giancarlo Canepa, è “atteso da anni e rappresenta una delle più importanti opere di riqualificazione urbana previste dall’amministrazione comunale”.

L’opera interesserà il tratto compreso tra l’incrocio con via De Amicis e quello con via Tevere, per una lunghezza di circa 500 metri, e costituisce il primo lotto di un progetto più ampio destinato a trasformare profondamente l’intera area. La nuova pista andrà ad innestarsi su quella, già esistente, di via Giardini, realizzata oltre 15 anni fa.

“La priorità assoluta dell’amministrazione è stata, fin dall’inizio, la sicurezza dei cittadini. Per questo motivo il progetto prevede il doloroso ma necessario abbattimento dei pini marittimi esistenti. Una scelta non presa a cuor leggero, ma supportata da una specifica perizia agronomica che ne ha evidenziato le criticità e la pericolosità, oltre che dalle numerose segnalazioni dei residenti culminate in una petizione che chiedeva interventi per tutelare l’incolumità pubblica. Le radici affioranti hanno infatti progressivamente sollevato e danneggiato i marciapiedi e, in alcuni tratti, anche il manto stradale, rendendo difficile e talvolta pericoloso il transito pedonale e veicolare”.

In attesa di completare l’iter progettuale e ottenere il finanziamento dell’opera, il Comune è intervenuto negli anni con numerose opere di messa in sicurezza provvisoria: “In particolare sono già stati abbattuti alcuni alberi sul lato nord, sono stati rifatti tratti di marciapiede e di carreggiata per garantire il transito in sicurezza nei due sensi di marcia, sono stati chiusi e interdetti i marciapiedi sul lato sud, è stata predisposta apposita segnaletica provvisoria e sono stati effettuati continui monitoraggi e interventi di manutenzione per eliminare tempestivamente rami pericolanti e situazioni di rischio. L’intervento complessivo ha un valore di circa 1.530.000 euro, finanziato per 153.000 euro dal Comune di Borghetto Santo Spirito e per circa 1.380.000 euro da Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.

Il progetto prevede il completo rifacimento dei marciapiedi, la sistemazione del manto stradale, la realizzazione della nuova pista ciclopedonale, la piantumazione di nuove alberature in sostituzione di quelle esistenti, la riqualificazione della grande fontana all’incrocio con via Trilussa, che tornerà a essere uno dei simboli della zona grazie a nuovi giochi d’acqua e di luce, la realizzazione di un parcheggio con stalli dedicati anche alla ricarica delle biciclette elettriche, nuove aree di sosta, arredi urbani e spazi verdi.

“Si tratta di un intervento che guarda al futuro e che coniuga sicurezza, decoro urbano, tutela ambientale e mobilità sostenibile. Nessuna riduzione del patrimonio verde, ma una sua riqualificazione attraverso nuove alberature più idonee al contesto urbano e in grado di garantire nel tempo una migliore convivenza con infrastrutture, marciapiedi e viabilità. La nuova pista ciclopedonale rappresenta inoltre il primo tassello di un progetto ancora più ambizioso che prevede il prolungamento del percorso fino al confine con Toirano attraverso la riqualificazione dell’ex area camper di Via Po, dove sorgerà un grande parco fluviale attrezzato con aree verdi, punti di sosta e servizi per cittadini e visitatori”.

“Si tratta di una scelta che abbiamo assunto con senso di responsabilità e guardando prima di tutto alla sicurezza delle persone. Comprendiamo il legame affettivo che molti cittadini hanno con questi alberi, ma le condizioni emerse dalle verifiche tecniche e i problemi che da anni interessano marciapiedi e carreggiata non consentivano ulteriori rinvii. I pini saranno sostituiti da nuove alberature e l’intera area sarà completamente riqualificata. Insieme ai recenti interventi realizzati in Via Verdi, questo progetto contribuirà a restituire qualità urbana, decoro e funzionalità a una zona della città che da tempo necessitava di un intervento strutturale. Un investimento importante che coniuga rispetto dell’ambiente, sicurezza, accessibilità e mobilità sostenibile, migliorando concretamente la qualità della vita dei cittadini” conclude Canepa.