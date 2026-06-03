Borghetto, pregiudicato arrestato per furto aggravato: refurtiva recuperata in una cantina

I carabinieri di Borghetto Santo Spirito hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, classe 1973, con precedenti, per il reato di furto aggravato messo a segno ai danni di un bar situato in corso Europa.

I fatti risalgono alla notte del 27 maggio scorso quando un malvivente, dopo aver forzato un infisso dell’esercizio commerciale, è riuscito a introdursi all’interno dei locali. Una volta dentro, ha asportato circa 120 euro custoditi nel registratore di cassa e l’intero apparato cambia monete, che conteneva al suo interno la somma in contanti di circa 1.900 euro, prima di dileguarsi.

Gli investigatori hanno visionato e analizzato svariate ore di filmati, riuscendo a ricostruire la dinamica del furto e i movimenti del presunto responsabile. I video hanno inoltre documentato i dettagliati sopralluoghi che l’uomo, a bordo del proprio scooter, aveva effettuato nei giorni precedenti nei pressi del locale per studiare gli orari e gli spostamenti del titolare e dei dipendenti.

Come è emerso dalla visione delle immagini, per trasportare il pesante cambia monete era stato sottratto, immediatamente prima del colpo, un autocarro Piaggio Porter. Dopo essere stato utilizzato per la fuga e per il trasporto della refurtiva, il mezzo è stato riposizionato esattamente nel punto in cui lo aveva prelevato, sperando che il legittimo proprietario non si accorgesse di nulla.

Nella mattinata del 29 maggio scorso, i carabinieri hanno eseguito un decreto di perquisizione domiciliare delegato dalla Procura della Repubblica di Savona – che ha pienamente condiviso le risultanze investigative prodotte dai militari – in una cantina in uso all’indagato, situata in località Verzi, a Loano. All’interno del locale sono stati rinvenuti sia il denaro contante sia l’apparato cambia monete, fortunatamente ancora integro.

L’attività d’indagine conferma il costante impegno dei carabinieri del Comando Provinciale di Savona che, in concomitanza con l’approssimarsi della stagione estiva, hanno ulteriormente intensificato i servizi di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, a tutela dei cittadini e delle attività commerciali del territorio.