Borghetto, incontro tra Comune e Regione per il nuovo pontile multifunzionale: entro fine anno il progetto esecutivo

Borghetto Santo Spirito. Il progetto del nuovo pontile multifunzionale è stato al centro dell’incontro, avvenuto ieri lunedì 8 giugno, tra il presidente della Regione Marco Bucci ed una rappresentanza del Comune di Borghetto Santo Spirito.

Oltre al governatore ligure e al sindaco della città Giancarlo Canepa, erano presenti l’assessore regionale Paolo Ripamonti, il vice sindaco Luca Angelucci e la responsabile dell’ufficio di Staff del sindaco, Silvia Parodi.

Durante l’incontro si è discusso di alcune importanti progettualità che riguardano, in particolare, la costa del paese. Nello specifico il presidente Bucci è stato aggiornato circa il proseguo dell’iter progettuale per la realizzazione del pontile multifunzionale, che sarà costruito in struttura leggera metallica e legno marino, destinato ad ospitare un attracco temporaneo per imbarcazioni fino a 50 metri di lunghezza e, soprattutto, un elisoccorso d’emergenza destinato esclusivamente a mezzi del 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e altre forze dell’ordine.

“Un pontile che, oltre a diventare un’attrazione turistica e un’hub strategico per le emergenze, potrebbe, potenzialmente, diventare anche un futuro punto di accesso per un trasporto pubblico via mare che potrebbe essere attivato nei mesi estivi – sottolineano dal Comune di Borghetto – Il progetto che andrà a breve in conferenza dei servizi, prevede un pontile di circa 92 metri di lunghezza, 6 metri di larghezza, una pista occasionale di atterraggio di elicotteri di un diametro di circa 30 metri che potrà essere utilizzata come un grande belvedere sul mare”.

“L’obiettivo è quello di arrivare alla progettazione esecutiva entro fine anno, in modo da poter presentare, nei tempi utili, domanda di finanziamento. Ringrazio il presidente Bucci e l’assessore Ripamonti per la consueta disponibilità e per l’attenzione che da sempre prestano al nostro territorio” dichiara il sindaco Giancarlo Canepa.