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Iter

Borghetto, incontro tra Comune e Regione per il nuovo pontile multifunzionale: entro fine anno il progetto esecutivo

Ospiterà un attracco temporaneo per imbarcazioni fino a 50 metri di lunghezza e, soprattutto, un elisoccorso d’emergenza

pontile multifunzionale borghetto

Borghetto Santo Spirito. Il progetto del nuovo pontile multifunzionale è stato al centro dell’incontro, avvenuto ieri lunedì 8 giugno, tra il presidente della Regione Marco Bucci ed una rappresentanza del Comune di Borghetto Santo Spirito.

Oltre al governatore ligure e al sindaco della città Giancarlo Canepa, erano presenti l’assessore regionale Paolo Ripamonti, il vice sindaco Luca Angelucci e la responsabile dell’ufficio di Staff del sindaco, Silvia Parodi.

Durante l’incontro si è discusso di alcune importanti progettualità che riguardano, in particolare, la costa del paese. Nello specifico il presidente Bucci è stato aggiornato circa il proseguo dell’iter progettuale per la realizzazione del pontile multifunzionale, che sarà costruito in struttura leggera metallica e legno marino, destinato ad ospitare un attracco temporaneo per imbarcazioni fino a 50 metri di lunghezza e, soprattutto, un elisoccorso d’emergenza destinato esclusivamente a mezzi del 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e altre forze dell’ordine.

“Un pontile che, oltre a diventare un’attrazione turistica e un’hub strategico per le emergenze, potrebbe, potenzialmente, diventare anche un futuro punto di accesso per un trasporto pubblico via mare che potrebbe essere attivato nei mesi estivi – sottolineano dal Comune di Borghetto – Il progetto che andrà a breve in conferenza dei servizi, prevede un pontile di circa 92 metri di lunghezza, 6 metri di larghezza, una pista occasionale di atterraggio di elicotteri di un diametro di circa 30 metri che potrà essere utilizzata come un grande belvedere sul mare”.

pontile multifunzionale borghetto

“L’obiettivo è quello di arrivare alla progettazione esecutiva entro fine anno, in modo da poter presentare, nei tempi utili, domanda di finanziamento. Ringrazio il presidente Bucci e l’assessore Ripamonti per la consueta disponibilità e per l’attenzione che da sempre prestano al nostro territorio” dichiara il sindaco Giancarlo Canepa.

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