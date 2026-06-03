Boom delle auto ibride: nel savonese +8,7%, ma in Liguria quasi 350mila veicoli hanno più di 15 anni

Mobilità green in Liguria a doppia velocità: oltre il 44% delle auto in circolazione è Euro 6 e rispetto al 2020 c’è stato un boom delle ibride (+504,5%), ma quasi 350mila veicoli hanno più di 15 anni.

Secondo i dati elaborati dal Centro Studi di AutoScout24 su base dati Aci, nel 2025 la provincia di Genova è prima nella regione per valore percentuale di auto ibride sul totale in circolazione (11%), mentre il tasso più alto di vetture con una bassa classe di emissione, Euro 4 o inferiore, si registra a Imperia.

Nel 2025 in Liguria il parco circolante contava oltre 850mila autovetture. Tra le alimentazioni, la crescita più significativa riguarda le auto ibride: tra il 2020 e il 2025 il numero di vetture ibride circolanti è aumentato del 504,5%, con una quota sul parco auto passata dall’1,7% al 9,9% (superiore alla media nazionale dell’8,7%), cioè +8,2 punti percentuali. Resta invece ancora molto limitata la diffusione delle vetture elettriche, ferme allo 0,5%.

Parallelamente cresce anche il peso delle auto a basse emissioni: le Euro 6 rappresentano oggi il 44,5% del totale, rispetto al 27,6% di cinque anni prima. Si tratta di dati positivi, ma la strada per un rinnovo radicale del parco auto esistente è ancora lunga. Nelle strade liguri, infatti, circolano ancora 332.590 vetture con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore, il 39,0% del totale, di cui 79.420 sono addirittura Euro 0-1 (9,3%). Inoltre, il 41% delle vetture in circolazione ha 15 anni o più, pari a quasi 350mila veicoli.

Come intervenire per favorire il rinnovo del parco circolante? Secondo Sergio Lanfranchi, del Centro Studi di AutoScout24, “Gli incentivi oggi disponibili non sono ancora sufficienti ad accelerare il rinnovo del parco auto circolante. Sarebbe necessario sostenere maggiormente anche le vetture a basse emissioni, Euro 6, ibride ed elettriche, non solo nuove, ma anche usate. Il fattore economico resta infatti decisivo nella scelta di cambiare auto; è proprio su questo fronte che si gioca la partita. Oggi, sul mercato digitale, c’è un’ampia offerta non solo di auto nuove, ma anche di auto usate di nuova generazione. I consumatori possono così acquistare vetture di qualità a prezzi più contenuti in linea con le loro disponibilità finanziarie, contribuendo significativamente al processo di rinnovamento del parco auto circolante.”

Parco auto circolante in Liguria

Le ibride sono pari al 9,9% del totale. La provincia con il tasso più alto di ibride è Genova (11%), seguita da La Spezia (9,8%), Savona (8,7%) e Imperia (8,1%).

Per quanto riguarda la classe di emissioni nel 2025 la percentuale più alta di vetture con un più alto impatto ambientale (da Euro 0 a Euro 4) sul totale in circolazione si registra a Imperia, con il 47,2% sul totale delle auto in circolazione. Seguono Savona (41,5%), Genova (37,3%) e La Spezia (32,8%).

Considerando le vetture con basse o zero emissioni (Euro 6), invece, in cima alla classifica c’è La Spezia, con il 50,5% sul totale delle auto in circolazione. Seguono Genova (45,9%), Savona (42,3%) e Imperia (36,5%).