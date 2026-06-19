Boissano, infortunio sul lavoro: si procura due tagli molto profondi

Boissano. Infortunio sul lavoro questo pomeriggio, venerdì 19 luglio, intorno alle ore 17 presso un’azienda in via Fornaci a Boissano.

Stando alle informazioni ricevute, l’operaio stava utilizzando un macchinario quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo procurandosi due tagli molto profondi: uno alla gamba e il secondo alla spalla.

Sul posto la Croce Bianca di Borgio e l’automedica del 118. Dopo le prime cure ricevuto in loco, l’operaio è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.