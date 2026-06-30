Boissano, il 4 luglio in piazza Govi una giornata dedicata alla donazione di sangue con l’Avis

Boissano. Nuovo appuntamento con l’autoemoteca dell’Avis Comunale di Loano: sabato 4 luglio il mezzo sarà in piazza Govi a Boissano per una giornata straordinaria di raccolta di sangue e di promozione alla donazione.

Dalle 7 alle 11 sarà anche possibile effettuare gli esami di idoneità per diventare un nuovo donatore o semplicemente richiedere informazioni sulle attività dell’associazione.

Prima della donazione è possibile fare una leggera colazione con tè o caffè, ma sono da evitare latticini e derivati.

Come sempre, a tutti i donatori verrà offerta la colazione presso il bar “A Ciassetta” di Cinzia Roccaro, Giulia Del Gaudio e Igor Ardizzone: “Nonostante abbiano inaugurato il locale da pochi giorni – fanno notare dall’associazione loanese – Cinzia, Giulia e Igor hanno hanno deciso di sostenerci e aiutarci consentendo a tutti i donatori di rifocillarsi dopo la donazione”.

Insieme all’Avis di Loano, in piazza Govi ci sarà anche la sezione Admo “Alessandra Mazza” di Loano, che fornirà utili informazioni per diventare donatori di midollo osseo.

Sempre nella giornata del 4 luglio, a tutti i donatori verrà offerto un buono che consentirà di usufruire di uno sconto del 20 per cento sui servizi di MyRentals, il noleggio barche, jetski, auto ed e-bike di Marina di Loano.