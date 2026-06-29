Boissano. Va in archivio la prima giornata di Boissano Atletica Estate 2026, sicuramente “da record” per quanto riguarda il caldo (con temperature che ad inizio meeting superavano i 35 gradi), ma anche per la grande partecipazione, con numeri importanti e risultati tecnici d’eccellenza.

Atlete ed atleti provenienti, oltre che dalla Liguria, da Toscana, Lombardia, Piemonte, Marche, Sardegna, Lazio…. A conferma del successo di un impianto sportivo e di un gruppo d’eccellenza che cura l’organizzazione anche nei dettagli, accogliendo con disponibilità e piacere la “valanga umana” che si confronta nelle varie discipline del programma tecnico.

Copertina per la gara di lancio del martello e per i suoi indiscussi protagonisti: Davide Costa, genovese in forza alle Fiamme Azzurre e sempre più consolidato al vertice della specialità in Italia e Marco Lingua che da oltre 30 anni stupisce in pedana. Si impone Davide con un miglior lancio che atterra a m. 70.06, Marco chiude comunque a m. 68.04 (che all’età di 48 anni è risultato comunque strabiliante!). Buon terzo Lorenzo Puliserti (Fratellanza Modena) con 55.26.

Nella gara juniores con attrezzo da 6 kg vince Tommaso Mondello (CUS Genova) con m. 58.43 con Dario Perelli (Atletica Arcobaleno Savona) in seconda posizione con m. 53.27.

Rimaniamo in campo maschile per segnalare i buoni crono dei velocisti: sui 100 si impone Vincenzo Martinelli (Mondovì) in 10.76, con Luca Biancardi (Arcobaleno) che è d’argento in 10.82 superando Nicolò De Matteo (Atl. Cento Torri Pavia) che realizza 10.84.

Sui 200 conferma l’ottimo momento di forma Alessandro Cirillo (ASD Atletica Spezia Duferco) che vince la gara in 21.52, superando Martinelli e De Matteo.

Gli 800 metri sono appannaggio di Gabriele Ferrara, giovane talento dell’Atletica 2000 Bordighera, che chiude la gara in 1.54.15.

Bella prova dello junior Diego Duregato (CUS Genova) sui 5.000 metri, gara che domina in 15.02.10.

Bella la gara di salto con l’asta in cui si impone Bright Osegbo (CUS Torino) con la misura di 4.60. Ma festeggia anche l’atleta di casa Nicolò Saettone (Arcobaleno), con il suo coach storico Franco Romano: secondo posto e, soprattutto, nuovo primato personale a m. 4.50.

Buona misura per il vincitore del salto in lungo, Luca Coppola dell’Atletica Roata Chiusani, che realizza m. 6.96.

Nel getto del peso è Giordano Musso (CUS Genova) a vincere con un miglior lancio di m. 15.92.

Nelle categorie giovanili brillano i due giovani talenti dell’Atletica Varazze: Stefano Canepa vince gli 80 piani in un ottimo 9.08 (realizzato con vento contrario di 0,8 m/s) e Giacomo Fiorito domina i 300 ostacoli in 40.43.

Tra le donne ancora ottime cose nello sprint: Chiara Goffi (Atletica Brescia) fa doppietta imponendosi sia sui 100 (in 11.95) che sui 200 (24.64). Sui 100 buon 12.09 di Chiara Melon (Fiamme Azzurre), mentre sui 200 Martina Stranieri (Alba Docilia) realizza il proprio PB correndo in 24.98 ed aggiudicandosi l’argento.

Sugli 800 vittoria con margine per la spezzina Matilde Cocchi in 2.15.33. Si migliorano le due portacolori dell’Arcobaleno: Ginevra Carloni è seconda in 2.20.14, mentre Asia Zucchino chiude al 3° posto in 2.21.77.

Bella affermazione nei 400 ostacoli per Giulia Ingenito (Sisport Torino) in 1.00.91.

E nell’asta supera i 4 metri Great Nnachi (Carabinieri), sfiorando poi l’asticella a 4.30.

Piena soddisfazione per gli organizzatori dell’Atletica Arcobaleno Savona e dall’ASD Atletica Boissano Team, con il supporto dei volontari del Boissano Team, il contributo della Fondazione Agostino De Mari ed il patrocinio dei Comuni di Boissano, Loano, Pietra Ligure e Finale Ligure, oltre che degli ulteriori Enti che supportano la gestione dell’impianto.

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Boissano Atletica Estate: la prima giornata di gare del 2026

Si formula un ringraziamento particolare alla Fondazione Agostino De Mari di Savona, al Comune di Boissano ed ai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione dell’Impianto Sportivo Comprensoriale di Boissano, al Comitato Regionale Ligure Fidal, al Gruppo Giudici Gare, alla P.A. Croce di Malta, all’associazione Protezione Civile di Toirano e Boissano, a tutti i Volontari (a partire dal Boissano Twam) che hanno reso possibile la programmazione e lo svolgimento di questa manifestazione.

Ed ora c’è attesa per il secondo appuntamento con Boissano Atletica Estate, che andrà in scena martedì 21 luglio ci auguriamo nuovamente con tantissimi protagonisti.