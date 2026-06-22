Boissano Atletica Estate: oltre 700 iscritti al primo appuntamento in pista

Ed ecco Boissano Atletica Estate, proposta tradizionale per l’atletica leggera del centro nord Italia.

E, in queste giornate di caldo torrido, si conferma comunque meta molto richiesta… Oltre 700 atleti/e iscritti, con alcune individualità di notevole prestigio, per questo primo appuntamento (la seconda serata si svolgerà il 21 luglio).

Martedì 23 Giugno l’impianto sportivo comprensoriale di Boissano vedrà, tra i numerosi protagonisti, due grandi nomi nel lancio del martello: il genovese in forza alle Fiamme Azzurre Davide Costa (portatosi alla ragguardevole misura di 72,69 la scorsa settimana, leader delle graduatorie nazionali) e l’eterno Marco Lingua (Atletica Etica) ad inseguire la fettuccia dei 70 metri (69.75 il suo season best, tra i migliori lanci mondiali nell’universo master).

Rimanendo al settore maschile sprint interessante sia sui 100 (Alessandro D’Oronzo – Atletica Pianura Bergamasca è accreditato di 10.58… a sfidarlo Alexi Atchori Essoh, Vincenzo Martinelli e Luca Biancardi) che sui 200 (gara che vedrà impegnato Alessandro Cirillo, Atletica Spezia Duferco, sceso quest’anno ad un validissimo 20.98).

Giordano Musso (CUS Genova) nel peso e la bella sfida sugli 800 tra i due portacolori Arcobaleno Nicolò Reghin e Samir Benaddi e lo junior Gabriele Ferrara (Atletica 2000 Bordighera).

Tra le ragazze 3 centesimi (11.53 contro 11.56) dividono le favorite d’obbligo per i 100 piani Chiara Melon (Fiamme Azzurre) e Chiara Goffi (Atletica Brescia).

Chiara Goffi correrà anche i 200 (gara in cui vanta un sb di 23.75), dove troverà Camilla Rebora (CUS Genova).

Nell’asta sarà presente Great Nnachi (Carabinieri Bologna), con un accredito di 4.40.

Ilaria Cavanna (portacolori dell’Atletica Arcobaleno), forte del recente 48.62 realizzato nella finale CDS di Torino, mira la fettuccia dei 50!

L’organizzazione è garantita dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dall’ASD Atletica Boissano Team, con il supporto dei volontari del Boissano Team, il contributo della Fondazione Agostino De Mari ed il patrocinio dei Comuni di Boissano, Loano, Pietra Ligure e Finale Ligure, oltre che degli ulteriori Enti che supportano la gestione dell’impianto.

Programma gare che partirà alle ore 17.10 con le gare di salto con l’asta e lancio del martello, unitamente ai 60 piani ragazze/i, per concludersi alle 23.00.

Proposte numerose gare anche per il settore giovanile (categorie ragazzi/e e cadetti/e).

Si ricorda che sarà in funzione servizio gratuito di bus navetta, continuativo, dalla zona parcheggio in prossimità dell’area industriale di Boissano.

Un ringraziamento particolare alla Fondazione Agostino De Mari di Savona, al Comune di Boissano ed ai Comuni sottoscrittori dell’accordo di gestione dell’Impianto Sportivo Comprensoriale di Boissano, al Comitato Regionale Ligure Fidal, al Gruppo Giudici Gare, alla P.A. Croce di Malta, all’associazione Protezione Civile di Toirano e Boissano, a tutti i Volontari (a partire dal Boissano Team) che hanno reso possibile la programmazione e lo svolgimento di questa manifestazione.