Bodybuilding e fitness, a Savona la seconda edizione del Grand Prix Cinque Terre

La città di Savona si prepara ad accogliere il 2° Grand Prix Cinque Terre WBPF Italy, manifestazione nazionale di bodybuilding e fitness organizzata da Denise Canepa, presidente regionale WBPF Italy per la Liguria in collaborazione con il Centro Regionale Libertas Liguria e con il patrocinio del Comune di Savona, in programma sabato 27 giugno presso il palazzetto dello sport Settimio Pagnini.

Dopo il successo della prima edizione, l’evento torna con numeri in crescita e la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario WBPF Italy nel Nord Italia. La manifestazione, inserita nel circuito ufficiale WBPF Italy – Federazione Bodybuilding – Physique Sports, offrirà al pubblico uno spettacolo sportivo di alto livello, con competizioni dedicate alle categorie maschili e femminili di bodybuilding e fitness, valorizzando il lavoro, la preparazione e la passione degli atleti che saliranno sul palco.

L’evento rappresenta un'importante occasione di promozione dello sport e dei suoi valori educativi, premiando disciplina, impegno, determinazione e spirito di sacrificio, elementi che da sempre caratterizzano il bodybuilding agonistico. Le operazioni di registrazione e pesatura degli atleti si svolgeranno durante la mattinata, mentre le competizioni prenderanno il via alle ore 15:00 e proseguiranno fino alle premiazioni finali e l’assegnazione dei titoli assoluti di categoria.

A supporto della manifestazione saranno presenti sponsor e partner che hanno scelto di sostenere l’iniziativa e la promozione dello sport sul territorio, contribuendo alla realizzazione di una giornata dedicata al benessere, alla crescita personale e alla valorizzazione dell'attività sportiva. «Il Grand Prix Cinque Terre nasce dalla volontà di offrire agli atleti una manifestazione organizzata con professionalità, passione e attenzione ai dettagli. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere il movimento in Liguria, creando un appuntamento capace di unire sport, aggregazione e valorizzazione del territorio» ha dichiarato Denise Canepa, organizzatrice e Presidente Regionale WBPF Italy per la Liguria.

L’ingresso sarà aperto al pubblico e agli appassionati che desiderano assistere alle competizioni e vivere una giornata all’ insegna dello sport, della disciplina e della passione.

Il 2° Grand Prix Cinque Terre si conferma così un’ importante vetrina per il bodybuilding italiano e un’occasione per promuovere la città di Savona attraverso un evento sportivo di carattere nazionale.

La locandina dell’evento