Boccia paralimpica, due medaglie di bronzo per l’Alba Docilia alla gara nazionale di Settimo Torinese

Settimo Torinese. Un fine settimana destinato ad entrare nella storia della boccia paralimpica ligure e, soprattutto, dell’ASD Atletica Alba Docilia, attualmente unica società della Liguria a praticare e promuovere questa disciplina.

Alla gara nazionale di boccia paralimpica disputata al Pala Kennedy di Settimo Torinese e organizzata dall’ASD Bocciamole di Torino, il sodalizio albisolese si è presentato con tre atleti: il veterano Simone Sidoti, impegnato nelle competizioni dal 2023, il giovane Marco Sanciolo, protagonista nelle recenti gare interregionali di Mairano e San Giuliano Terme dopo l’avvio dell’attività agonistica nell’ottobre 2025, e Riccardo Barbieri, al debutto assoluto in una competizione ufficiale.

La trasferta piemontese si è trasformata in un autentico successo per i colori albisolesi, con due medaglie di bronzo nelle categorie BC2 e BC3 e una serie di prestazioni che hanno confermato la crescita del gruppo.

Sidoti, atleta più esperto della squadra, ha disputato una competizione di altissimo livello. Nel girone eliminatorio ha ottenuto due prestigiose vittorie, tra cui un combattutissimo successo al tie-break contro uno dei favoriti della vigilia, conquistando l’accesso diretto alla semifinale. Qui ha ceduto con onore al futuro secondo classificato del torneo, prima di imporsi nella finale per il terzo posto e conquistare una meritata medaglia di bronzo nella categoria BC2.

Molto positivo anche il percorso di Sanciolo. Il più giovane del gruppo ha confermato i progressi già mostrati nelle precedenti gare interregionali, riuscendo a superare il girone eliminatorio e conquistando l’accesso al playoff per la semifinale. Il suo cammino si è fermato a un passo dalle prime quattro posizioni, ma la prestazione resta di assoluto valore e conferma le potenzialità di un atleta in continua crescita.

Nella categoria BC3, riservata ai giocatori che utilizzano la rampa, è arrivata una delle sorprese più belle del fine settimana. All’esordio assoluto in una competizione ufficiale, il genovese Barbieri, assistito dall’operatrice di rampa Valeria Pescio, ha saputo reagire a una sconfitta nella gara inaugurale conquistando il secondo posto nel girone eliminatorio e l’accesso alle fasi finali. Il suo percorso si è concluso con uno splendido terzo posto, arrendendosi soltanto ai due atleti che hanno poi raggiunto la finale del torneo. Un risultato di grande prestigio che testimonia le qualità tecniche, la visione di gioco e la personalità mostrate fin dalle prime uscite agonistiche.

Al di là dei risultati, il fine settimana del Pala Kennedy rappresenta un passaggio fondamentale per l’ASD Atletica Alba Docilia e per l’intero movimento ligure della boccia paralimpica. La presenza di tre atleti al via della competizione nazionale, tra cui un esordiente assoluto e un giovane atleta affacciatosi alle gare soltanto pochi mesi fa, unita alla conquista di due medaglie in categorie differenti, testimonia il lavoro svolto dagli atleti, dai volontari e dallo staff tecnico guidato da Lorenzo Colonna nella crescita tecnica e sportiva dei propri tesserati.

Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando il ruolo dell’ASD Atletica Alba Docilia quale unico punto di riferimento regionale per la boccia paralimpica e che lascia intravedere prospettive sempre più interessanti per il futuro.