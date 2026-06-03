Bimba di 3 anni risucchiata nella vasca idromassaggio: è stata estubata e respira autonomamente

Celle Ligure. “La bambina sta meglio, è stata estubata e respira autonomamente”. Sono queste le condizioni della piccola di tre anni che era stata risucchiata dal bocchettone di uno scarico dell’idromassaggio nel residence in cui si trovava in vacanza con la famiglia.

La piccola tedesca rimane però ricoverata in terapia intensiva, dove è tenuta sotto osservazione dal personale medico dell’ospedale pediatrico Gaslini dove era giunta in codice rosso con l’elisoccorso Grifo.

La bambina stava giocando nella vasca idromassaggio quando i genitori l’hanno trovata sott’acqua. Il sospetto è che si sia avvicinata al bocchettone, e che il risucchio abbia “intrappolato” il costume, tirandola sotto.

“La mia unica preoccupazione è che la bambina stia bene poi tutte le altre grane si risolvono”, aveva affermato con gli occhi lucidi a IVG il proprietario del residence Felice.

Nel frattempo il pm di turno ha disposto il sequestro della vasca per verificare se vi siano state violazioni alle norme di sicurezza.