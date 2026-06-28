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Paura

Bergeggi, tamponamento sull’Aurelia: due feriti

Un ferito è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona. Notizia in aggiornamento 

croce bianca Spotorno ambulanza generica
Foto d'archivio

Bergeggi. Tamponamento sull’Aurelia a Bergeggi poco prima delle ore 19.

Stando alle prime e frammentarie informazioni l’impatto non dovrebbe essere stato violento ma ci sono due feriti. Avvertiti subito i soccorsi, sono giunti sul posto l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno e una della Croce Rossa di Quliano. Un ferito è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona mentre l’altro sta ancora ricevendo cure sul posto.

In loco è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto. Si registrano disagi alla viabilità.

Notizia in aggiornamento. 

 

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