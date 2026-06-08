Beach Sprint Rowing: medaglia d’oro per Paola Malinconico e Giulio Boatini al Trofeo Filippi

Castagneto Carducci. Alla quarta ed ultima tappa del Trofeo nazionale Lido Filippi, disputata dal 5 al 7 giugno nella specialità del Beach Sprint Rowing, hanno partecipato con successo anche tre giovani canottieri della Lega Navale Italiana di Savona: Paola Maria Malinconico, Giulio Boatini e Mattia Badano.

La tappa si è svolta sulla spiaggia di Marina di Castagneto Carducci, in Toscana, organizzata dal Cantiere navale Filippi, con la spettacolare specialità del Beach Sprint che si sviluppa sulla distanza di 500 metri in mare, con partenza e arrivo dalla spiaggia ed un giro di boa a metà percorso, più un tratto di corsa a piedi sulla spiaggia sia alla partenza che all’arrivo.

Nonostante le brutte condizioni del mare, Giulio Boatini e Paola Malinconico hanno stravinto la specialità del doppio misto Under 19, dopo aver superato tutte le fasi eliminatorie, infliggendo pesanti distacchi agli avversari e conquistando una meritatissima medaglia d’oro: primi su 14 equipaggi avversari. Paola e Giulio hanno dimostrato un buon affiatamento in tutte le prove di questa specialità nuova e complessa, facendo ben sperare per i Campionati Italiani che si svolgeranno a luglio a Barletta.

Prima della gara del doppio, Paola aveva già ottenuto un quarto posto nel singolo su 12 avversarie e Giulio un settimo posto su 24 sempre nel singolo.

Per Mattia Badano, all’esordio nel Beach Sprint Rowing, la partecipazione ha rappresentato una indispensabile ed utile esperienza per il futuro.

Trasferta molto positiva, dunque, con grande e ben motivata soddisfazione dei tecnici Franco Badino e Federica Perata perché i portacolori della Lega Navale Italiana savonese riescono sempre a raccogliere risultati positivi, grazie alla grande volontà e determinazione con cui reagiscono alle difficili condizioni di allenamento causate dal meteo spesso avverso.