Baseball, Serie C: la Cairese batte la Canavese per 9 a 2

Cairo Montenotte. Vittoria importante per la Cairese, che nel caldo weekend estivo supera la Canavese con il punteggio di 9-2 e prosegue la propria corsa nelle zone alte della classifica. In una domenica caratterizzata da temperature elevate, i biancorossi erano chiamati a riscattare l’ultimo passo falso in campionato.

La risposta della squadra valbormidese è stata convincente: una gara gestita con autorità dall’inizio alla fine, conclusa con un successo che consente alla Cairese di continuare l’inseguimento alla capolista.

La partita si apre con una fase di studio, nella quale entrambe le formazioni faticano a trovare soluzioni offensive nel corso del primo inning. È però nella seconda ripresa che i padroni di casa sbloccano il risultato grazie a un lungo home run di De Los Santos, che firma l’1-0 e dà il via alla sfida. La Cairese controlla bene la fase difensiva, pur concedendo qualcosa agli avversari, che riescono a trovare il punto del pareggio nel quarto inning.

Da quel momento, però, la formazione di casa cambia marcia e prende definitivamente in mano l’incontro. Tra la quarta e la settima ripresa, infatti, i valbormidesi costruiscono ben otto punti, trascinati da una prestazione offensiva di altissimo livello. Le 11 valide messe a segno in questo frangente permettono alla Cairese di allungare progressivamente sulla Canavese, senza lasciare possibilità di replica agli ospiti.

Nell’ottavo inning arriva anche l’ultima segnatura della formazione piemontese, che serve soltanto a fissare il risultato finale sul 9-2. Da segnalare anche l’ottima prova dei lanciatori biancorossi. Sul monte, Castagneto e Gabbani hanno disputato una gara di grande solidità, mettendo a referto complessivamente ben 16 strikeout e concedendo pochissimo all’attacco avversario.

Molto positiva anche la prestazione offensiva della squadra, con diversi giocatori protagonisti nel box di battuta: Medina ha chiuso con 2 valide su 5 turni, Bussetti con 2 su 5, Bloise con 2 su 3, Marenco con un eccellente 3 su 5 e Gandolfo con 2 su 4. Una vittoria netta e meritata per la Cairese, che ritrova immediatamente la strada del successo e mantiene vive le proprie ambizioni nella corsa al vertice. Archiviata questa importante vittoria, l’attenzione è già rivolta al prossimo impegno, probabilmente il più importante della stagione.

Nel weekend i biancorossi si giocheranno infatti una buona fetta delle proprie ambizioni affrontando i Grizzlies, attuali capolista del girone. Una sfida che si preannuncia estremamente impegnativa, considerando il valore dimostrato dalla formazione torinese già nella gara d’andata. L’appuntamento è fissato per sabato alle ore 20:00 sul diamante di Torino, dove la Cairese sarà chiamata a una vera e propria prova di maturità per continuare a inseguire i propri obiettivi stagionali.

Ancora una prova convincente per Gabbani