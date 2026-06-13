  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Serie c

Baseball, seconda sconfitta per la Cairese: il derby ligure va al Sanremo dopo 11 inning

Gli Under 15 vincono a Boves ma cedono in casa al Settimo

Baseball
La Cairese a fine gara

Cairo Montenotte. Seconda battuta d’arresto stagionale per la Cairese, che cade nel derby ligure contro il Sanremo al termine di una sfida combattuta e ricca di emozioni. A decidere il match è stato il tie-break dell’11° inning, con i sanremesi che si sono imposti per 4-3.

La gara si è sviluppata all’insegna dell’equilibrio fin dalle prime battute, con lanciatori e difese protagonisti di una lunga fase di studio che ha limitato le occasioni offensive da entrambe le parti. A rompere l’equilibrio è stato il Sanremo nella terza ripresa, trovando il punto del vantaggio.

La risposta della Cairese non si è fatta attendere e, nel sesto inning, i valbormidesi sono riusciti a ristabilire la parità. Da quel momento la partita è entrata nel vivo: tra l’ottava e la nona ripresa le due squadre si sono risposte colpo su colpo, mettendo a segno un punto a testa e mantenendo il punteggio in perfetto equilibrio. Si è così arrivati agli extra inning, dove la Cairese può recriminare per alcune occasioni non sfruttate nei momenti decisivi. Emblematico quanto accaduto nella decima ripresa, quando i padroni di casa sono riusciti a riempire le basi senza eliminati. Due grandi giocate difensive del Sanremo hanno però spento le speranze dei valbormidesi, che non sono riusciti a concretizzare l’enorme opportunità.

Nell’undicesima ripresa è arrivata la svolta decisiva: il Sanremo ha trovato due punti pesantissimi, mettendo la freccia nel momento più importante della gara. La Cairese ha provato a reagire nell’ultimo attacco, riuscendo a segnare un punto, ma non è bastato per completare la rimonta. Il match si è così concluso sul 4-3 in favore dei sanremesi. Una sconfitta che complica il cammino della Cairese, chiamata ora a non commettere più passi falsi.

Da qui in avanti ogni partita avrà il peso di una finale e sarà fondamentale capire quale sarà la reazione della squadra nelle prossime settimane. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 21 giugno, quando la Cairese affronterà la Canavese in una sfida già decisiva per il prosieguo della stagione.

Ancora una doppia personalità, perfetti e combattivi Giovedì nel recupero con il Boves e spenti e passivi nella gara con il Settimo domenica. A Boves è andata in scena la migliore Cairese stagionale: caldi nel box e attenti in difesa, in attacco ha aperto le danze Malatesta con un bel doppio che ha spinto a casa Aiace per il primo vantaggio, il pareggio arriva nell’attacco successivo dei padroni di casa. Nella quarta e quinta ripresa i valbormidesi spingono sull’acceleratore tanto che le valide di Aiace, Cionti, Sechi e Malatesta fruttano 6 punti ,dando ai biancorossi la speranza di avere capitalizzato il risultato. Nell’ultima ripresa il Boves accorcia le distanze segnando tre punti che però non sono sufficienti e, sul risultato di 7 a 6 per la Cairese ,si chiude la gara.

Altra storia la partita contro il Settimo, nonostante la fiammata della prima fase quando il doppio di Malatesta porta i Cairesi in vantaggio per 2 a 1. la gara non avrà più storia. I Piemontesi sfruttano la pessima prova in difesa e infliggono una pesante batosta: il risultato finale, infatti, sarà di 18 a 3 per gli ospiti.

Domenica ancora una prova difficile, a Cairo arrivano i Rebels di Avigliana che concorrono per il titolo. Playball alle ore 11.

Baseball

Garra che batte una valida da due basi

Baseball

Aiace nel box

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.