Barriere architettoniche, Natale (PD): “230mila euro per tutta la Liguria sono briciole”

Liguria. “Presentare come un grande risultato 230mila euro per abbattere le barriere architettoniche in tutta la Liguria significa non rendersi conto della dimensione del problema. Parliamo di appena 60 interventi per un’intera regione: una cifra irrisoria, uno schiaffo a chi da anni attende soluzioni per rendere accessibili abitazioni, edifici pubblici, scuole e spazi urbani”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale in replica alla Giunta su barriere architettoniche.

“Lo stanziamento annunciato dalla Giunta è inferiore a quanto percepiscono alcune figure apicali nominate da Bucci; meno di quello che guadagnano i commissari degli ospedali e persino meno di quanto spesso viene destinato a singoli eventi. È evidente che non siamo di fronte a una politica strutturale, ma all’ennesima operazione di comunicazione”.

“Per abbattere davvero le barriere architettoniche serve un piano regionale che individui le priorità dei territori, censisca le criticità e metta a disposizione risorse certe e adeguate. Per questo presenteremo un ordine del giorno in Consiglio regionale per impegnare la Giunta a predisporre un programma straordinario che riguardi scuole, edifici pubblici e vivibilità delle nostre città. Servono investimenti, tempi certi e interventi strutturali. Le politiche portate avanti finora dal centrodestra sulle barriere architettoniche sono largamente insufficienti”