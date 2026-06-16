Banco Azzoaglio inaugura a Pietra Ligure un filiale “phygital” con la mostra “Ricicl/Art” di Francesco Granducato

Pietra Ligure. Martedì 23 giugno, a partire dalle ore 18 a Pietra Ligure (viale della Repubblica 41), avrà luogo l’inaugurazione della nuova filiale “phygital” del Banco Azzoaglio. Per l’occasione, negli spazi della filiale, sarà inaugurata la mostra “Ricicl/Art” di Francesco Granducato, poliedrico artista residente ad Alassio.

Durante la serata, sarà possibile conoscere i servizi proposti da Banco Azzoaglio in questa nuova agenzia d’avanguardia in cui il cliente può scegliere se servirsi dello sportello tradizionale o di una consulenza digitale, in base delle proprie esigenze ed aspettative. La partecipazione all’inaugurazione è libera e gratuita, per questioni organizzative è preferibile registrarsi qui.

“Con l’apertura della nuova filiale di Pietra Ligure prosegue il nostro percorso di crescita ligure e nei territori nei quali riconosciamo importanti opportunità di sviluppo e di relazione con le comunità locali. Questa nuova filiale rappresenta pienamente la nostra idea di banca: innovativa nei servizi, vicina alle persone, capace di coniugare tecnologia e rapporto umano. La formula phygital ci consente di offrire strumenti evoluti e maggiore accessibilità, mantenendo al centro l’ascolto e la consulenza. Abbiamo inoltre scelto di inaugurare questi spazi con la mostra di Francesco Granducato perché crediamo che una banca debba essere anche un luogo aperto alle occasioni di incontro” dichiarano Erica Azzoaglio e Simone Azzoaglio, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Esecutivo.

La filiale phygital unisce l’esperienza digitale a quella tradizionale consentendo ai clienti di affidarsi a innovativi strumenti digitali per eseguire operazioni oltre l’orario di apertura della filiale. In una prima zona interna, il cliente può accedere allo sportello remoto, un servizio altamente tecnologico dedicato all’operatività di cassa, in cui è possibile eseguire le normali operazioni di sportello, con l’ausilio di personale in videoconferenza.Il cliente si può dunque accomodare in un vero e proprio ufficio composto da una scrivania nella quale sono integrate tutte le componenti necessarie per l’operatività bancaria: il cash in/out, lo scanner, la stampante, ecc. Entrato nell’ufficio, l’operatore da remoto chiude le porte, garantendo privacy assoluta grazie anche all’oscuramento dei vetri, e risponde alla esigenze della clientela. Negli orari di apertura, il cliente può, inoltre, accedere alla tradizionale filiale bancaria dove il personale è fisicamente presente sul posto per offrire consulenza ed eseguire le ordinarie operazioni di cassa. Nell’area esterna è infine presente uno sportello ATM evoluto che, oltre ad erogare denaro, consente ai clienti di effettuare versamenti e pagamenti.

Francesco Granducato

Nato a Caltanissetta nel 1959, Francesco Granducato vive e lavora ad Alassio. Diplomato in scultura all’Accademia di Belle Arti di Firenze, ha sviluppato una ricerca artistica caratterizzata dalla sperimentazione di materiali di recupero e di uso comune. Le sue opere, realizzate con elementi riciclati come lattine e cannucce colorate, trasformano oggetti quotidiani in composizioni originali e sorprendenti. La sua produzione è stata esposta in Italia e all’estero, ottenendo interesse da parte della critica e del pubblico.