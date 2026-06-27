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Soccorso in mare

Bagnante bloccato sulla scogliera a Capo Noli: soccorsi mobilitati

Sul posto i militi della Croce Bianca di Noli e i vigili del fuoco: 60enne tratto in salvo

soccorso capo noli
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Noli. Soccorsi mobilitati intorno alle 13.00 di oggi all’altezza della scogliera di Capo Noli.

Secondo quanto appreso, un bagnante si è avventurato in mare nella porzione di litorale sovrastata dal faraglione, ma una volta in acqua non è stato in grado di risalire ed è rimasto bloccato in balia delle onde e della corrente.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Noli e dei vigili del fuoco.

Alla fine l’uomo, un 60enne, è stato tratto in salvo dai soccorritori.

Per lui nessuna grave conseguenza, solo tanto spavento per l’accaduto.

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