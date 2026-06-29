Atletica Val Lerrone: Anna Giribaldi e Celeste Secchi campionesse nazionali Uisp

Celle Ligure. Atletica Val Lerrone protagonista ai campionati nazionali UISP disputati a Celle Ligure con risultati di grande prestigio e numerosi primati personali che confermano la costante crescita del gruppo.

Doppio oro per Anna Giribaldi, capace di conquistare due titoli nazionali. Anna ha trionfato nel salto in lungo con la misura di 5,02 metri, nuovo primato personale, e nel getto del peso con 10,17 metri, centrando una splendida doppietta.

Ottima prova anche per Celeste Secchi, che si è laureata campionessa nazionale nel lancio del giavellotto con 32,40 metri e ha conquistato inoltre la medaglia d’argento nel getto del peso con 9,81 metri, nuovo personal best.

Anche Daniele Luison, è stato autore di una gara di alto livello nel salto in alto, dove ha ottenuto il secondo posto con 1,56 metri, migliorando il proprio record personale. Per lui anche un brillante quinto posto nei 100 metri con il tempo di 12″86, anch’esso primato personale.

Medaglia d’argento per Giulio Randone nei 1500 metri, chiusi in 4’38″49 al termine di una gara combattuta e ben gestita.

Buoni riscontri anche dagli altri portacolori dell’Atletica Val Lerrone: Margherita Francato ha concluso al quarto posto nel getto del peso con 7,00 metri, mentre Daniela Ferrero ha ottenuto il quinto posto nei 100 metri con il tempo di 14″12.

Il bilancio finale è estremamente positivo: oltre ai titoli nazionali e alle medaglie conquistate, i numerosi miglioramenti cronometrici e tecnici testimoniano il lavoro svolto durante tutta la stagione e la crescita costante degli atleti.

“L’Atletica Val Lerrone si complimenta con tutti gli atleti per i risultati che premiano il loro impegno – hanno dichiarato i tecnici Andrea Verna e Adina Navradi -. Un gruppo di giovani unito e motivato a migliorare costantemente i propri risultati ognuno con i propri obiettivi personali”.

I podi con i tesserati dell’Atletica Val Lerrone