Atletica Run Finale Ligure: da Boissano e Celle titoli e podi ai Campionati Nazionali UISP

Finale Ligure. Quello del 6 e 7 giugno 2026 è stato un fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti dell’A.S.D. Atletica Run Finale Ligure, Settore della Polisportiva del Finale, impegnati nei Campionati Nazionali UISP di Atletica Leggera, disputati tra Boissano, sede delle gare di lanci, e Celle Ligure, teatro delle prove di corsa.

Tra i protagonisti della manifestazione spicca Ferdinando “Nando” Ferrati, atleta tesserato per Atletica Run Finale Ligure, ma che per questa competizione ha gareggiato con i colori della G.S.D. Valtanaro.

Ferrati ha conquistato il titolo di Campione Nazionale UISP Master SM65 nel lancio del disco da 1 kg, imponendosi con un eccellente lancio da 33,33 metri. Una prestazione autorevole, ottenuta già al primo tentativo, che gli ha consentito di precedere gli avversari e di salire sul gradino più alto del podio nazionale, confermando ancora una volta il proprio valore nel panorama dell’atletica master.

Ottimo risultato anche per Siria Zemma, che nelle gare di corsa disputate a Celle Ligure ha conquistato un prestigioso secondo posto nei 100 metri femminili, fermando il cronometro a 12″81. Una prestazione di alto livello che le ha permesso di salire sul podio nazionale al termine di una gara molto competitiva.

I risultati ottenuti da Ferrati e Zemma rappresentano un motivo di orgoglio per tutto il movimento atletico locale e testimoniano la qualità del lavoro svolto quotidianamente da atleti e società sportive del territorio.

A entrambi vanno le congratulazioni della nostra comunità sportiva per gli eccellenti risultati conseguiti e per aver portato in alto il nome delle proprie società e del nostro comprensorio in una manifestazione di rilevanza nazionale.