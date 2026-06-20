Atletica leggera: Arcobaleno Savona alla finale A bronzo con la squadra maschile

Sarà Borgo Valbelluna ad ospitare la Finale A – Bronzo nel prossimo week-end, appuntamento che prevede l’assegnazione dei piazzamenti tra il 25° ed il 36° posto nel ranking nazionale per società.

L’Atletica Arcobaleno ha conquistato il diritto alla partecipazione a questa “finalissima” grazie all’affermazione, lo scorso anno, nella finale B del campionato assoluto di società maschile, svoltosi a Bergamo ed alla conseguita conferma di punteggio in occasione della fase regionale dei CDS 2026.

La società savonese sarà, in questa occasione, l’unica a rappresentare la Liguria e parte per il Veneto con una agguerrita pattuglia di oltre 20 atleti, seguiti da numerosi tecnici e dirigenti societari.

A livello di prestazioni di accredito hanno ambizioni da podio sia le due staffette (la 4×100 e la 4×400) che l’ostacolista Marcoaurelio Vigliani, unitamente a Vittorio Anyanwu (schierato sui 100 piani), Tommaso Arena (3.000 siepi), Luca Biancardi (200 piani).

Attesa anche per le prove di Andrea Azzarini (5.000), Gabriele Bargi (800), Filippo Bruno (1.500).

Due gli atleti in prestito per questa occasione: dall’Atletica Sarzana arriva il giovane e talentuoso triplista Samuele Granai, mentre dall’Atletica Acqui giunge a portare il suo contributo il forte pesista Samuele Riva.

Sarà assente a causa del protrarsi di un infortunio il quotato 400/800ista Marco Zunino, storicamente tra gli alfieri della squadra.

Tra gli accompagnatori presenti il presidente Santino Berrino ed il suo vice Sergio Malgrati, i tecnici Marco Muratore, Fabrizio Massi e Franco Romano.

Ambizioni? Dodici le società in gara, un piazzamento a metà classifica premierebbe il grande lavoro del Team, ma c’è la consapevolezza che occorrerà essere competitivi al meglio in ogni singola disciplina del programma tecnico.

La 4×400: Morando, Zunino, Bargi, Reghin