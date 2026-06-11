Atletica leggera: Arcobaleno pronta per la finale B femminile di Torino

Savona. Quasi impossibile seguire puntualmente gli aggiornamenti agonistici targati Atletica Arcobaleno dai molteplici campi di gara su cui sono impegnati i portacolori savonesi.

Partiamo da Donnas, Meeting Internazionale “Il gomitolo di Lana” organizzato dall’Atletica Bugella all’interno del calendario EAP.

Irene Sinesi scende sino a 2.14.00 sugli 800 conquistando un ottimo 3° posto. Nella medesima gara bene anche Alessia Laura, sesta in 2.18.00.

Andrea Azzarini è secondo sui 3.000, corsi in 8.36.24.

Nicolò Saettone realizza lo stagionale nel salto con l’asta, valicando l’asticella a 4,25.

A Cuneo, nel Meeting intitolato a Valter Merlo, Nicolò Reghin vince con autorità gli 800 metri, chiudendo la prova in 1.53.12.

“Escursione” a Lucca per Tommaso Arena, impegnato nella seconda serie di un 3.000 siepi di buon livello: 9.31.86 il suo crono all’arrivo, a conferma di un positivo stato di forma.

In gara a Volpiano i due giovani martellisti junior di scuola ovadese: Dario Perelli lancia l’attrezzo a m. 52,72, Matteo Zaino chiude con un interessante lancio a 41.63.

Pista e pedane del Centro Sportivo Sportivo Olmo hanno ospitato la 70° edizione dei Campionati Nazionali UISP. Molti gli “arcobaleni” in gara, schierati nell’occasione con le canotte dei Club di origine.

Segnaliamo, tra i risultati di maggiore evidenza, le affermazioni di Anna Crovetto (400 in 57.33), Daniel Fazio (lungo, con la misura di 6.43), Emanuele Carra (800 in 2.02.83) e le buone prove sui 400 donne di Letizia Leoni (1.00.15), Giulia Malgrati (1.00.28), Ginevra Carloni (1.00.33) e Asia Zucchino (1.00.28).

A Pistoia in grande spolvero Federico Chellini: alla prima stagione da junior ha corso i 400 in 50.10, classificandosi in questa occasione al 3° posto di categoria.

Bella affermazione per Filippo Bruno sui 1500, con un gran finale a conclusione di una gara condotta su ritmi blandi. Il crono finale, 3.56.27, sfiora il primato personale dell’atleta e lascia intravvedere significativi ulteriori margini di progresso.

E arriviamo alle imminenti finali nazionali dei Campionati Italiani di Società Assoluti.

Sabato 13 e domenica 14 sarà il rinnovato impianto del Ruffini a Torino ad ospitare la Finale B interregionale.

Atletica Arcobaleno schierata con la formazione femminile, guidata dalla martellista Ilaria Cavanna (che gareggerà anche nel disco), dall’ostacolista Anabel Vitale e dalla velocista Giulia Aiello.

Mezzofondo e fondo con buone carte da giocare grazie a Irene Sinesi (800), Alessia Laura (1.500) ed Emma Cavallari (5.000).

In gara per un buon piazzamento anche le staffette e la giavellottista Emma Bermond Des Ambrois.

In prestito dall’Atletica Riccardi gareggerà nel salto con l’asta Arianna Di Stefano. Darà il suo contributo, nella gara di marcia sui 5 km Vanessa Casati, atleta della PBM Bovisio Masciago.

Per la formazione maschile, che lo scorso anno conquistò una storica finale bronzo aggiudicandosi la classifica nella fase B interregionale di Bergamo, occorrerà attendere il weekend prossimo, 20 e 21 Giugno, per vedere il Team in lotta per un piazzamento tra il 25° ed il 36° posto nazionale in quel di Borgo Valbelluna.

Il podio Uisp dei 400 con Leoni, Crovetto, Malgrati

Irene Sinesi e Alessia Laura