Atletica Arcobaleno: nono posto nella finale A Bronzo a Borgo Valbelluna

Forse un risultato complessivo che sta un po’ stretto alla pattuglia Arcobaleno salita sin a Borgo Valbelluna a cercare gloria…

Parterre piuttosto impegnativo e numerosi azzurri che, pur appartenendo oggi a gruppi sportivi militari, ritornano per l’occasione disponibili ai club da cui provengono. E, inevitabilmente, influiscono in maniera determinante sul risultato della classifica finale.

Ci sarebbe anche da fare qualche piccola annotazione su un buon numero di atleti giunti per l’occasione da oltre confine (a rinforzare sodalizi che nel quotidiano hanno anche qualche difficoltà a conoscerne i nomi…) ma come dice il buon Velasco è bene non cercare scuse e limitarsi ad una analisi obiettiva di quanto, di positivo, si ha in casa propria.

L’Atletica Arcobaleno Savona in questo ambito ci mette tutta la grinta possibile, abbinata all’entusiasmo di numerosi giovani (categorie allievi e juniores): per alcuni c’è modo di mettersi in buona evidenza, per tutti l’opportunità di vivere una esperienza che sarà sicuramente importante per il proprio bagaglio personale nell’ottica di una buona crescita nel corso delle stagioni a venire.

La classifica finale premia la Trevisatletica che si impone sulla Atletica Lecco Colombo Costruzioni e sull’Atletica Mondovì Acqua San Bernardo.

Arcobaleno al termine della prima giornata è clamorosamente sesta, non lontana dalla quinta posizione!

Qualche gara andata non benissimo e la domenica ci si ritrova noni… Piazzamento così così, diciamolo, e un pochino inferiore alle attese. Ma le 3 formazioni lasciate alle spalle non sono certo sconosciute nel contesto nazionale (Atletica Avis Macerata, Atletica Livorno e Lagarina Crus Team).

Veniamo ai risultati individuali tra cui spicca l’effervescente prova della staffetta 4×100 (con l’allievo Andrea Biale ottimo partente, l’esperto e motivato Luca Biancardi in seconda frazione, Mattia Uccheddu a disegnare una splendida seconda curva e Vittorio Anyanwu per un rettilineo finale in cui si gioca tutto). 41.38 il crono finale, per un argento sicuramente pesante!

Ed è anche la seconda prestazione all time realizzata in questa disciplina da un team ligure.

Si è poi concretizzato lo splendido bronzo del genovese Gabriele Bargi sugli 800 (a ritmo di PB, 1.50.70 il crono).

Una gara in progressione ed un ottimo 4° posto sui 5.000 per Andrea Azzarini, con crono finale di 15.02.79.

Ed è 4° anche l’ostacolista Marcoaurelio Vigliani sui 110 ostacoli, che corre a ritmo di primato personale in 15.23, nonostante il vento contrario.

Due i quinti posti che arrivano ancora dal settore fono/mezzofondo: Filippo Bruno corre i 1500 in 3.53.53 e Tommaso Arena conclude la gara sui 3000 siepi in un ottimo 9.26.20 nonostante un brutto impatto con la barriera a solo un giro dal termine della gara.

Al 6° posto si piazzano, nel getto del peso, Samuele Riva (prestito dall’Atletica Acqui) con la misura di 12.96 e nel salto con l’asta il prode Nick Saettone (4.20 il suo riscontro). L’altro atleta in prestito, il giovane e talentuoso Samuele Granai (Atletica Sarzana) è settimo nel triplo con la misura di 14.24.

La squadra Arcobaleno

La staffetta 4×100

Marcoaurelio Vigliani