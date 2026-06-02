Atletica Arcobaleno in gara tra Lazio, Alto Adige e Piemonte

Bressanone. Il “viaggiatore” per eccellenza in questo weekend lungo… è sicuramente Andrea Biale.

A Roma, in occasione della finale nazionale dei nuovi Giochi della Gioventù, gareggiando nell’occasione con la maglia dell’ITIS Leon Pancaldo di Savona, ha ottenuto un ottimo 5° posto in finale, correndo i 100 piani in 11.19 (11.18 il suo crono in batteria).

Poi un attimo e lo sprinter si è teletrasportato a Bressanone, a rappresentare i colori liguri in occasione del noto “Brixia Meeting”. Bella prova sui 200 metri, corsi con vento contrario di 1,1 m/s: 22.77 il crono, 13° la posizione in classifica generale.

Sempre a Bressanone centra un’ottima prova nel lungo Daniel Fazio: miglior balzo a m. 6.50, utile per conquistare la 7° posizione. Bene Lara Farinola sui 200 (corsi in 26.08, anche per lei vento avverso di 1,3 m/s e 13° piazza) e Sofia Tasso (13.15 il suo crono sui 100). Per Tasso e Farinola anche l’impegno con la staffetta 4×100 della Liguria.

Ci spostiamo in Piemonte, a Novara, Campionati Italiani Universitari, per analizzare i riscontri dei numerosi atleti Arcobaleno impegnati con la delegazione del CUS Genova.

Luca Bancardi corre una buona batteria sui 100: 10.76 all’arrivo. In semifinale, complice anche un sensibile vento contrario, termina in 10.94 e si classifica quindi in 10° posizione.

Ancora una conferma dal 400ista Matteo Cioni: buon 49.79 all’arrivo.

La staffetta del Cus uomini, con Leonardo Zetti in prima e Luca Biancardi in seconda frazione, termina in sesta posizione generale in 42.54.

Ottima prova di Tommaso Arena sui 3000 siepi con un valido 5° posto all’arrivo ed un crono più che soddisfacente di 9.30.87.

In campo femminile Anabel Vitale ha corso i 100 ostacoli in 15.31 (classificandosi in 17° posizione), mentre sugli 800 Irene Sinesi è stata costretta al ritiro a causa di un forte crampo al polpaccio.

Ci spostiamo quindi a Giaveno dove si sono svolti i regionali master (validi per Piemonte Valle d’Aosta e Liguria), con gare open agli assoluti.

Ne hanno approfittato per portare a casa due vittorie il fondista Edoardo Casale (15.58.42 il suo crono sui 5.000 metri) ed il lunghista Francesco Ferramosca (6.42 la sua misura).

Tra i master bene la lanciatrice Luana Gavioli (4° posto sia nel peso che nel martello), la velocista Marina Muzzini (6° sui 200 e 7° sui 100) ed il saltatore Roberto Brusotti (6° nel triplo e 8° nel lungo).