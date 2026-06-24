Assonautica e Plasticfree in campo a Savona: ripulita la spiaggia del Prolungamento, raccolti oltre 2.500 mozziconi e altri rifiuti

Savona. Sabato 20 giugno a Savona, la spiaggia del Prolungamento è stata invasa da un piccolo esercito di volontari. Non è la prima volta che Assonautica collabora con Plasticfree e sono sempre esperienze molto positive.

L’evento è stato organizzato da Plasticfree e patrocinato dal Comune di Savona, Assonautica ha accettato “con entusiasmo di partecipare ed auspica che la collaborazione continui nel tempo”. Sono state raccolte tante bottiglie di vetro, bottiglie di plastica, lattine, polistirolo, più di 2500 mozziconi di sigaretta, rifiuti di ogni tipo. Tutti i rifiuti sono stati ritirati dal personale SEA-S. Considerando le altissime temperature di questo periodo si è deciso di iniziare la raccolta alle ore 18, la spiaggia era ancora frequentatissima.

“Questi eventi hanno come obiettivo la sensibilizzazione delle persone e lo scopo è stato di certo raggiunto – dicono da Assonautica – Vedere volontari che, armati di pinze o retino, raccolgono rifiuti lasciati da altri smuove sicuramente le coscienze. Durante la pulizia dell’arenile abbiamo anche fatto una piccola indagine conoscitiva tra i bagnanti, cercando i fumatori per offrire loro un “portacenere da spiaggia”. Si tratta di portacenere di riciclo, ricavati da scatolette di tonno che vengono verniciate e completate con una scritta che sensibilizza sul problema dell’abbandono dei mozziconi. Un piccolo gesto per cessare di essere spettatori, per smettere di limitarci a mugugnare e iniziare ad agire”.

“Abbiamo incontrato bambini incuriositi dagli insoliti operatori ecologici e siamo stati felici di poter spiegare loro lo scopo della nostra presenza. Ognuno deve fare la sua parte per salvaguardare l’ambiente, non si è mai troppo piccoli o troppo grandi per cominciare. Assonautica ringrazia Plasticfree e tutti i partecipanti”.