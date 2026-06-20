Associazione “Il 25 Aprile di Albenga”: rinnovato il direttivo

Albenga. L’Associazione Il 25 Aprile di Albenga rinnova i propri organi dirigenti e rilancia il proprio impegno nella promozione della memoria della Resistenza, dei valori della Costituzione e della partecipazione democratica, confermandosi un importante punto di riferimento per il territorio ingauno.

L’assemblea dei soci ha eletto alla presidenza Mariangelo Vio. Al suo fianco, nel ruolo di vicepresidenti, Alessandro Navone e Claude Acasto, mentre Ester Bozzano ricoprirà l’incarico di segretario. Completano il nuovo Consiglio Direttivo i consiglieri Riccardo Aicardi, Maria Vittoria Barroero, Gianpaolo Grollero e Francesca Timo.

L’Associazione 25 Aprile rappresenta una realtà unitaria e pluralista che riunisce alcune delle più significative associazioni impegnate nella tutela della memoria storica e nella diffusione dei valori antifascisti e costituzionali. Ne fanno parte l’ISREC Savona (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona), il RIVL – Raggruppamento Ingauno Volontari della Libertà aderente alla FIVL, l’ANED Savona (Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti) e le sezioni dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) Provinciale di Savona, di Leca, Albenga e Alassio.

Una rete di associazioni che, pur nella propria autonomia e specificità, opera con un obiettivo comune: custodire e trasmettere la memoria della lotta di Liberazione, promuovere la conoscenza della storia del Novecento e dei principi democratici sanciti dalla Costituzione italiana, favorendo il dialogo tra le generazioni e la crescita di una cittadinanza consapevole e partecipata.

Il nuovo Direttivo rappresenta un’importante sintesi di esperienze, competenze e sensibilità diverse, accomunate dalla volontà di rafforzare ulteriormente il ruolo dell’associazione nel territorio, attraverso iniziative culturali, momenti di approfondimento storico, attività nelle scuole e occasioni di confronto aperte alla cittadinanza.

Tra gli obiettivi prioritari del nuovo mandato vi è inoltre la realizzazione di un memoriale dedicato alla Resistenza nel territorio ingauno, un luogo della memoria capace di raccontare alle future generazioni il coraggio, i sacrifici e l’impegno delle donne e degli uomini che contribuirono alla lotta di Liberazione. Il progetto intende valorizzare anche il ruolo svolto dalle comunità locali e dalle popolazioni del comprensorio, il cui contributo civile e umano durante gli anni della guerra e dell’occupazione ha rappresentato una pagina fondamentale della storia del territorio, culminata con il riconoscimento della Medaglia d’Oro al Merito Civile conferita alla Città di Albenga. Un’opera che vuole essere non soltanto un omaggio alla memoria, ma anche uno strumento permanente di educazione civica e di riflessione sui valori della libertà, della democrazia e della pace.

“La memoria della Resistenza e dei sacrifici che hanno portato alla conquista della libertà e della democrazia non appartiene soltanto al passato, ma costituisce un patrimonio vivo e attuale, indispensabile per comprendere il presente e costruire il futuro. L’impegno dell’Associazione 25 Aprile continuerà a essere quello di promuovere i valori della pace, della libertà, della solidarietà e della giustizia sociale, coinvolgendo sempre più cittadini e giovani nelle proprie attività”.

Nei prossimi mesi l’Associazione 25 Aprile sarà impegnata nell’organizzazione di incontri pubblici, iniziative commemorative, progetti culturali e percorsi di approfondimento storico, oltre a promuovere il percorso di progettazione del memoriale, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria della Resistenza e di contribuire alla diffusione dei valori democratici che costituiscono il fondamento della Repubblica italiana.