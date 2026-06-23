Asl2, 40 persone partecipano al progetto di Attività Fisica Adattata

Savona. Circa quaranta persone affette da Malattia di Parkinson e parkinsonismi partecipano attualmente al progetto di Attività Fisica Adattata (AFA) promosso da ASL2 Savonese in collaborazione con il Comune di Savona. Avviata nel febbraio 2025, l’iniziativa offre un percorso specialistico di attività motoria continuativa finalizzato a migliorare mobilità, autonomia e qualità della vita dei partecipanti attraverso programmi specificamente studiati per le esigenze legate alla patologia.

Grazie alla disponibilità degli spazi dei palazzetti comunali messi a disposizione dal Comune di Savona, il progetto consente ai pazienti di svolgere regolarmente un’attività fisica strutturata e supervisionata da professionisti esperti. L’esercizio fisico rappresenta infatti uno degli interventi non farmacologici più efficaci per contribuire al mantenimento delle capacità motorie e funzionali e per favorire il benessere complessivo delle persone con Parkinson.

Attualmente i partecipanti sono suddivisi in tre gruppi e svolgono due incontri settimanali della durata di un’ora. Le attività comprendono esercizi aerobici a moderata e alta intensità, programmi di rinforzo muscolare, allenamento dell’equilibrio, esercizi per la coordinazione e attività che integrano movimento e stimolazione cognitiva, aspetti oggi considerati fondamentali nei moderni percorsi riabilitativi dedicati alla malattia di Parkinson.

L’elemento di maggiore valore dell’iniziativa è la presenza di un’équipe multidisciplinare che integra competenze neurologiche e riabilitative. Il progetto vede infatti la collaborazione dei neurologi del Centro Parkinson di Savona, le dottoresse Maria Laura Ester Bianchi, Ottavia Baldi e Cinzia Canepa, e la dott.ssa Cinzia Finocchi, Direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell’ASL2, insieme alle fisioterapiste dott.ssa Amanda Lazzarini e dott.ssa Sara Bottero, responsabili del progetto AFA per ASL2.

La conduzione delle attività è affidata alla dott.ssa Laura Bertolino, fisioterapista specializzata in riabilitazione neurologica e nella presa in carico delle persone con Malattia di Parkinson, che segue direttamente l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi.

I programmi vengono costantemente aggiornati sulla base delle raccomandazioni delle principali società scientifiche internazionali e delle più recenti evidenze cliniche, con l’obiettivo di garantire attività efficaci, sicure e adeguate alle caratteristiche dei partecipanti. Il progetto risponde così a un’esigenza particolarmente sentita dalle persone affette da Parkinson: poter contare durante tutto l’anno su un’attività strutturata e continuativa, complementare alle cure mediche e ai percorsi fisioterapici tradizionali.

L’esperienza dell’AFA Parkinson di ASL2 Savonese e del Ponente ligure rappresenta oggi un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e territorio. La sinergia tra neurologi, fisioterapisti, chinesiologi e amministrazioni locali consente di offrire un percorso altamente qualificato che mette al centro la persona, favorendo il mantenimento dell’autonomia, del benessere e della qualità della vita attraverso un’attività fisica mirata e continuativa.