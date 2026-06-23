Arianna Vugi eletta nuovamente presidente del Lions Club Loano Doria

Loano. Il Lions Club Loano Doria ha festeggiato il suo 30^ compleanno con la Charter Night svoltasi domenica 21 giugno a Loano, presso il Ristorante Badaia alla Marina di Loano.

La serata ha visto il passaggio “di spilla” dal presidente di Club Santiago Vacca, che è anche socio fondatore, alla nuova presidente Arianna Leonardi Vugi, già presidente in passato e socia fondatrice del Lions Club Loano Doria.

Santiago Vacca ha ringraziato i soci e dato il benvenuto al nuovo presidente Arianna Leonardi Vugi che col passaggio delle cariche guiderà il Club nell’anno sociale 2026-2027.

Oltre al cambio al vertice per il Lions Club anche il Leo Club Loano Doria; nuovo presidente, Simone Careddu che riceve la spilla da Davide Ferraro.

Presente alla serata la socia fondatrice Nicoletta Nati, nuovo Governatore Distrettuale ed altri soci fondatori: Giacomo Piccinini, Giorgio Boschetti, Gianna Baldassa, Laura Inglima.

Consegna della spilla per i trent’anni di presenza nel Lions Club ai soci fondatori del Loano Doria (anche a Salvatore Spiga non presente alla serata) e la consegna della spilla per i dieci anni di presenza nel Club a Francesco Paganelli.

Durante la serata il Governatore ha consegnato il District Excellence Award. Il prestigioso riconoscimento conferito dal Lions Club International che onora i leader che si impegnano a generare impatto sulla comunità, incrementare il numero dei soci e a promuovere lo sviluppo della leadership nel proprio distretto. Ritira il premio il Presidente dell’anno sociale 2023/2024 Marco Careddu.

Il nuovo consiglio direttivo del Club Loano Doria per l’anno sociale 2026-2027 sarà così composto: presidente Arianna Leonardi Vugi; Past President Santiago Vacca; vice presidente Matteo Munari; segretario Alessandro Stipo; tesoriere Leonardo Piccinini; cerimoniere Giorgia Polla; addetto stampa Laura Inglima; Leo Advisor Francesco Paganelli; comitato marketing e comunicazioni Marco Careddu; revisore dei conti Salvatore Spiga; comitato Soci-Gmt Aldo Berengan; Glt Matteo Munari; LCIF Vincenzo Salvini; comitato Soci GST Marco Careddu; consiglieri Alvise Bonelli, Federico Rembado, Jacopo Ferraro.